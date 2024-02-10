В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Айнтрахт» Фр — «Бохум». Начало — 17:30 (мск). «Айнтрахт» Фр — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: франкфуртцы привычно борются за попадание в еврокубки. Ныне команда занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

При этом отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется четырьмя очками. Да и пропускает команда чуть чаще гола за матч.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бохум 1X2Новым игрокам 1.723.804.80Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось зацепиться за очки. «Айнтрахт» Фр уступил «Кельну» со счетом 0:2.

Вообще, после новогодней паузы команда выглядит не столь выгодно. Правда, из 4 последних матчей выиграть удалось дважды при одном поражении.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику последних матчей команды, то очевиден некоторый спад. «Айнтрахт» Фр умудрился пропустить по 2 мяча от слабых «Кельна» и «Дармштадта».

Не сыграют: Травмированных нет. Нильс Нкунку, Тута — дисквалификация.

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр явно будет стремиться, как минимум, сохранить нынешние позиции. Франкфурты имеют весьма крепкий состав.

При этом предстоящая игра со скромным «Бохумом» — отличная возможность продолжить вернуться на победный путь.

Вот только из пяти последних очных поединков с «Бохумом» команда выиграла всего однажды. А вот проиграли франкфуртцы два раза.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» — привычный борец за выживание в элите немецкого футбола, ныне занимающий 14 место в таблице.

Команда забила 22, а пропустила 38 мячей.

Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Бохума» одна победа при одном поражении.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бохум» борется за выживание. Гандикап от опасной зоны составляет 6 очков.

Вот только побеждает команда нечасто — 4 виктории в 20 поединках. Правда, в последних матчах команда немного прибавила в плане добычи турнирных баллов.

Оборона команды выглядит не столь монолитно. В среднем она дает результативные сбои почти два раза за матч.

Зато забивает «Бохум» с огромной натугой. В 20 поединках чемпионата Германии команда настреляла всего лишь 22 мяча.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр в 3 последних очных поединках не обыгрывал «Бохум»

Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью

«Айнтрахт» Фр дома не проигрывает «Бохуму» почти 17 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.99, а победа гостей — в скромные 4.73.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 2.02.

Прогноз: Обе команды в последних матчах явно не преуспевают в плане реализации.

«Айнтрахт» Фр явно сильнее соперника, однако давненько не обыгрывал его. При этом франкфуртцы пока выглядят бледновато.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут домой хотя бы один балл. «Бохум» часто выдает отдельные яркие поединки.

Ставка: «Бохум» не проиграет за 2.12