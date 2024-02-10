«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: франкфуртцы привычно борются за попадание в еврокубки. Ныне команда занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
При этом отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется четырьмя очками. Да и пропускает команда чуть чаще гола за матч.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бохум
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось зацепиться за очки. «Айнтрахт» Фр уступил «Кельну» со счетом 0:2.
Вообще, после новогодней паузы команда выглядит не столь выгодно. Правда, из 4 последних матчей выиграть удалось дважды при одном поражении.
Если смотреть статистику последних матчей команды, то очевиден некоторый спад. «Айнтрахт» Фр умудрился пропустить по 2 мяча от слабых «Кельна» и «Дармштадта».
Не сыграют: Травмированных нет. Нильс Нкунку, Тута — дисквалификация.
Состояние команды: «Айнтрахт» Фр явно будет стремиться, как минимум, сохранить нынешние позиции. Франкфурты имеют весьма крепкий состав.
При этом предстоящая игра со скромным «Бохумом» — отличная возможность продолжить вернуться на победный путь.
Вот только из пяти последних очных поединков с «Бохумом» команда выиграла всего однажды. А вот проиграли франкфуртцы два раза.
«Бохум»
Турнирное положение: «Бохум» — привычный борец за выживание в элите немецкого футбола, ныне занимающий 14 место в таблице.
Команда забила 22, а пропустила 38 мячей.
Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Бохума» одна победа при одном поражении.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бохум» борется за выживание. Гандикап от опасной зоны составляет 6 очков.
Вот только побеждает команда нечасто — 4 виктории в 20 поединках. Правда, в последних матчах команда немного прибавила в плане добычи турнирных баллов.
Оборона команды выглядит не столь монолитно. В среднем она дает результативные сбои почти два раза за матч.
Зато забивает «Бохум» с огромной натугой. В 20 поединках чемпионата Германии команда настреляла всего лишь 22 мяча.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр в 3 последних очных поединках не обыгрывал «Бохум»
- Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью
- «Айнтрахт» Фр дома не проигрывает «Бохуму» почти 17 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.99, а победа гостей — в скромные 4.73.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 2.02.
Прогноз: Обе команды в последних матчах явно не преуспевают в плане реализации.
«Айнтрахт» Фр явно сильнее соперника, однако давненько не обыгрывал его. При этом франкфуртцы пока выглядят бледновато.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут домой хотя бы один балл. «Бохум» часто выдает отдельные яркие поединки.
Ставка: «Бохум» не проиграет за 2.12