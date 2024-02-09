«Эштрела»
«Эштрела» по итогам 20 проведенных туров находится на третьем месте с конца в турнирной таблице португальского первенства. У команды на счету 18 баллов и отрыв от прямого вылета в четыре очка.
«Трехцветные» в текущем первенстве смогли выиграть всего четыре поединка и последняя их виктория была два месяца тому назад, когда они на своем поле одолели «Боавишту» 3:1.
После того «звезда» выдала 7-матчевую безвыигрышную серию, проиграв четыре раза в этот период при трех мировых исходах. В прошлом туре команда уступила в гостях «Эшторилу» 0:1 и это фиаско стало для нее третьим подряд.
На своей территории «Эштрела» в текущем чемпионате Португалии добилась трех выигрышей за десять проведенных встреч при одной ничьей и шести поражениях.
«Портимоненсе»
«Портимоненсе» в турнирной таблице португальского первенства на данный момент идет пару строк выше, имея в своем активе на три очка больше.
«Черно-белые» в этом чемпионате выиграли шесть встреч. А в последних четырех своих поединках они неизменно чередовали проигрыши с победными результатами.
Так в прошлом туре команда из города Портиман на своей территории уступила со счетом 1:2 «Ароке», а игровым днем ранее разгромила на выезде «Боавишту» 4:1.
В гостях в текущем чемпионате «Портимоненсе» смог отпраздновать три виктории, шесть раз он еще был повержен и один поединок свел вничью.
В первом круге в Портимане эти клубы сыграли вничью 1:1, а на поле «Эштрелы» каждая из минувших трех встреч осталась за хозяевами.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эштрелы» предлагают — 2.09.
На викторию «Портимоненсе» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.46.
Прогнозируем, что «Эштрела», которая в последнее время на своем поле только обыгрывала предстоящего противника, победит и на этот раз.
Плюс к этому, от данной встречи не ждем результативного исхода и ставим на низовой тотал.