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    «Эштрела» — «Портимоненсе». Прогноз и ставка (к. 2.09) на футбол 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Портимоненсе»
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    «Эштрела»
    9 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Португалии по футболу «Эштрела» на своем поле сыграет против «Портимоненсе». Начало поединка запланировано на 23:15 по мск. «Эштрела» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 09 Февраля 2024 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 23:15 Портимоненсе Портимоненсе
  • Портиман
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    «Эштрела»

    «Эштрела» по итогам 20 проведенных туров находится на третьем месте с конца в турнирной таблице португальского первенства. У команды на счету 18 баллов и отрыв от прямого вылета в четыре очка.

    «Трехцветные» в текущем первенстве смогли выиграть всего четыре поединка и последняя их виктория была два месяца тому назад, когда они на своем поле одолели «Боавишту» 3:1.

    После того «звезда» выдала 7-матчевую безвыигрышную серию, проиграв четыре раза в этот период при трех мировых исходах. В прошлом туре команда уступила в гостях «Эшторилу» 0:1 и это фиаско стало для нее третьим подряд.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Эштрела» в текущем чемпионате Португалии добилась трех выигрышей за десять проведенных встреч при одной ничьей и шести поражениях.

    «Портимоненсе»

    «Портимоненсе» в турнирной таблице португальского первенства на данный момент идет пару строк выше, имея в своем активе на три очка больше.

    «Черно-белые» в этом чемпионате выиграли шесть встреч. А в последних четырех своих поединках они неизменно чередовали проигрыши с победными результатами.

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    • Так в прошлом туре команда из города Портиман на своей территории уступила со счетом 1:2 «Ароке», а игровым днем ранее разгромила на выезде «Боавишту» 4:1.

    В гостях в текущем чемпионате «Портимоненсе» смог отпраздновать три виктории, шесть раз он еще был повержен и один поединок свел вничью.

    В первом круге в Портимане эти клубы сыграли вничью 1:1, а на поле «Эштрелы» каждая из минувших трех встреч осталась за хозяевами.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эштрелы» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Портимоненсе» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.46.

    Прогнозируем, что «Эштрела», которая в последнее время на своем поле только обыгрывала предстоящего противника, победит и на этот раз.

    Плюс к этому, от данной встречи не ждем результативного исхода и ставим на низовой тотал.

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