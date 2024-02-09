9 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Португалии по футболу «Эштрела» на своем поле сыграет против «Портимоненсе». Начало поединка запланировано на 23:15 по мск. «Эштрела» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эштрела»

«Эштрела» по итогам 20 проведенных туров находится на третьем месте с конца в турнирной таблице португальского первенства. У команды на счету 18 баллов и отрыв от прямого вылета в четыре очка.

«Трехцветные» в текущем первенстве смогли выиграть всего четыре поединка и последняя их виктория была два месяца тому назад, когда они на своем поле одолели «Боавишту» 3:1.

После того «звезда» выдала 7-матчевую безвыигрышную серию, проиграв четыре раза в этот период при трех мировых исходах. В прошлом туре команда уступила в гостях «Эшторилу» 0:1 и это фиаско стало для нее третьим подряд.

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На своей территории «Эштрела» в текущем чемпионате Португалии добилась трех выигрышей за десять проведенных встреч при одной ничьей и шести поражениях.

«Портимоненсе»

«Портимоненсе» в турнирной таблице португальского первенства на данный момент идет пару строк выше, имея в своем активе на три очка больше.

«Черно-белые» в этом чемпионате выиграли шесть встреч. А в последних четырех своих поединках они неизменно чередовали проигрыши с победными результатами.

Так в прошлом туре команда из города Портиман на своей территории уступила со счетом 1:2 «Ароке», а игровым днем ранее разгромила на выезде «Боавишту» 4:1.

В гостях в текущем чемпионате «Портимоненсе» смог отпраздновать три виктории, шесть раз он еще был повержен и один поединок свел вничью.

В первом круге в Портимане эти клубы сыграли вничью 1:1, а на поле «Эштрелы» каждая из минувших трех встреч осталась за хозяевами.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эштрелы» предлагают — 2.09.

На викторию «Портимоненсе» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.46.

Прогнозируем, что «Эштрела», которая в последнее время на своем поле только обыгрывала предстоящего противника, победит и на этот раз.

Плюс к этому, от данной встречи не ждем результативного исхода и ставим на низовой тотал.