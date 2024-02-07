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    «Фенербахче» испытает трудности с «Газиантепом»?

    «Газиантеп» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче»
    7 февраля в матче 1/8 финала Кубка Турции «Газиантеп» сыграет против «Фенербахче». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Газиантеп» — «Фенербахче»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Газиантеп»

    «Газиантеп» на пути в 1/8 финала текущего кубкового розыгрыша убрал со своего пути уже троих соперников. Правда, каждый раз он играл дома и оппоненты не были из элиты.

    В чемпионате же страны «красно-черные» идут на вылет. После 24 туров они разместились в таблице третьими с конца, но от безопасной позиции отстают всего на два очка.

    У команды только одна победа в отрезке последних восьми встреч в различных турнирах. Помимо нее в этот период также было два фиаско и аж пять мировых исходов.

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    На своей территории «Газиантеп» не уступает вот уже на протяжении трех матчей, дважды сыграв вничью за это время. Всего же на своем поле у него лишь одна виктория за последние девяти игр.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче», который является действующим обладателем Кубка Турции, в этом сезоне взял старт только с 1/16 финала, где на своем поле разгромил «Аданаспор» 6:0.

    В текущем чемпионате страны «канарейки» ведут борьбу с «Галатасараем» за золотые медали. Сейчас они с 63 очками делят первую строку в турнирной таблице.

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    • Стамбульцы последний раз уступали еще в ноябре прошлого года. После того они выдали 13-матчевую беспроигрышную серию, в которой добыли 11 викторий и два раза сыграли вничью.

    В гостях «Фенербахче» выиграл последние шесть поединков. Однако в трех случаях виктории были добыты с минимальной разницей.

    «Фенербахче» выиграл у предстоящего противника в пяти последних очных противостояниях, но в четырех из них виктории были с разницей всего в один гол.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фенербахче» — 1.42, победа «Газиантепа» — 7.10, ничья — 4.90.

    Так как «Фенербахче» в последнее время испытывает трудности в играх с «Газиантепом», то в этом матче есть смысл ставить на хозяев с форой.

    И также в данном противостоянии не исключаем, что голы влетят в обе стороны.

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    «Газиантеп» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» испытает трудности с «Газиантепом»?
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