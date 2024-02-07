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    «Башакшехир» пройдет «Хатайспор» в Кубке Турции

    «Башакшехир» — «Хатайспор». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Башакшехир» — «Хатайспор»
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    «Башакшехир»
    «Башакшехир» на своем поле сыграет против «Хатайспора» в 1/8 финала Кубка Турции. Поединок состоится 7 февраля и начнется в 17:30 по мск. «Башакшехир» — «Хатайспор»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Башакшехир»

    «Башакшехир» в текущем розыгрыше Кубка Турции успел преодолеть уже два этапа. И каждый раз на них он на своем поле обыгрывал команды из низших лиг всухую.

    В чемпионате же страны столичный коллектив после 24 туров идет в середине турнирной таблицы, но от еврокубковой зоны отстает всего лишь на три очка.

    К данной же игре «оранжевые» подходят после двух викторий, которые пришлись на матчи первенства. В этих встречах они обыграли в гостях 3:2 «Коньяспор» и дома 2:0 «Истамбулспор».

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    Стоит отметить, что при своих болельщиках «Башакшехир» проиграл только один поединок из 11 последних в различных турнирах при восьми победных результатах.

    «Хатайспор»

    «Хатайспор» в этом сезоне Кубка Турции преодолел уже три этапа. И ни разу в них он не играл с командами вышки. Каждый раз дома были повержены клубы из низших лиг.

    В чемпионате же страны «бело-бордовые» ведут борьбу за выживание. На данный момент они в таблицы находятся во второй половине и на четыре очка опережают зону вылета.

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    • Аналогично своему предстоящему противнику, коллектив выиграл также свои две последние игры. В рамках первенства он на выезде одолел 1:0 «Аданадемирспор» и на своем поле 3:1 «Карагюмрюк».

    «Хатайспор» добыл победу в своей последней выездной игре. Перед этим же он проиграл шесть встреч в гостях при четырех мировых результатах.

    «Башакшехир» выиграл у «Хатайспора» в четырех из пяти минувших противостояний и раз еще в этот период команды расписали ничью.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Башакшехира» — 1.88, победа «Хатайспора» — 3.78, ничья — 3.72.

    Прогнозируем, что «Башакшехир» продлит успешную серию игр против «Хатайспора» и сможет победить в этой встрече еще в основное время.

    И также ставим здесь на то, что поединок получится результативным и принесет более двух забитых мячей.

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