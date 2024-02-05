«Ривер Плейт»
Эта команда стартовала в чемпионате довольно неплохо. В двух матчах набрано 4 очка при разнице мячей 3:1.
Уже дважды отличился форвард Мигель Борха. Опытный колумбиец наверняка еще улучшит свою статистику.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ривер Плейт» переиграл «Барракас Сентраль» со счетом 2:0.
А вот до того «Ривер Плейт» расписал мировую с «Аргентинос Хуниорс» (1:1). Да и вообще, амбиции-то у клуба вполне себе чемпионские!
Наверняка в этой встрече «Ривер Плейт» будет активен в атаке. Хозяева явно начнут встречу с активных выпадов.
«Велес Сарсфилд»
Эта команда пока также не особо радует результатами. В двух первых турах чемпионата «Велес Сарсфилд» разжился всего лишь одним баллом.
Причем «Велес Сарсфилд» забил лишь один мяч. Да и вообще, игра команды выглядит слишком академично.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Велес Сарсфилд» в родных стенах минимально уступил «Индепендьенте».
Да и вообще, «Велес Сарсфилд» имеет серьезные проблемы в плане реализации. Зато «Ривер Плейту» команда не проигрывает уже полтора года.
Номинальные гости явно будут действовать от обороны. «Велес Сарсфилд» явно намеревается зацепиться хотя бы за ничейный результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.68.
На викторию «Велес Сарсфилда» дают — 5.53, ничья оценена — в 3.54.
«Ривер Плейт» явно сильнее оппонента, и уж
Наш прогноз — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.