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    Совершит ли «Ривер Плейт» блицкриг?

    «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»
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    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Велес Сарсфилдом» в рамках 3-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 01:15 мск. «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ривер Плейт»

    Эта команда стартовала в чемпионате довольно неплохо. В двух матчах набрано 4 очка при разнице мячей 3:1.

    Уже дважды отличился форвард Мигель Борха. Опытный колумбиец наверняка еще улучшит свою статистику.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ривер Плейт» переиграл «Барракас Сентраль» со счетом 2:0.

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    А вот до того «Ривер Плейт» расписал мировую с «Аргентинос Хуниорс» (1:1). Да и вообще, амбиции-то у клуба вполне себе чемпионские!

    Наверняка в этой встрече «Ривер Плейт» будет активен в атаке. Хозяева явно начнут встречу с активных выпадов.

    «Велес Сарсфилд»

    Эта команда пока также не особо радует результатами. В двух первых турах чемпионата «Велес Сарсфилд» разжился всего лишь одним баллом.

    Причем «Велес Сарсфилд» забил лишь один мяч. Да и вообще, игра команды выглядит слишком академично.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Велес Сарсфилд» в родных стенах минимально уступил «Индепендьенте».

    Да и вообще, «Велес Сарсфилд» имеет серьезные проблемы в плане реализации. Зато «Ривер Плейту» команда не проигрывает уже полтора года.

    Номинальные гости явно будут действовать от обороны. «Велес Сарсфилд» явно намеревается зацепиться хотя бы за ничейный результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Велес Сарсфилда» дают — 5.53, ничья оценена — в 3.54.

    «Ривер Плейт» явно сильнее оппонента, и уж точно постарается быстро вскрыть его оборону.

    Наш прогноз — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.

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    «Ривер Плейт» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Ривер Плейт» блицкриг?
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