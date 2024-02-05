ЦСКА сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 14:00 мск. ЦСКА — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Команда Владимира Федотова на сборах выглядит весьма симпатично. Все три своих контрольных поединка армейцы выиграли.

Причем москвичи настреляли в них 9 мячей. Да и признанные лидеры команды проявляют себя должным образом.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. ЦСКА уверенно расправился с «Андижаном» (2:0).

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До того армейцы переиграли «Торпедо» (3:2). А еще чуть раньше подопечные Федотова смели с газона «Сохар» (4:1).

Наверняка в этой встрече ЦСКА снова будет активно атаковать. Армейцы явно постараются продлить свой победный сериал.

«Факел»

Эта команда на нынешнем сборе уже провела пять контрольных встреч. Причем проиграли воронежцы только «Насафу» (1:2).

Причем «Факел» в трех своих последних матчах неизменно забивал по 2 мяча. Правда, лишь во встрече с «Копером» соперник не ответил своим голом (2:0).

В своем последнем поединке «Факел» также победил. Воронежцы сумели сломить сопротивление «Балтики» (2:1).

Из пяти последних очных битв с армейцами воронежцы выиграли всего однажды. А вот соперник праздновал успех два раза.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, на вылазки к воротам москвичей «Факел» все же сподобится.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.48.

На викторию «Факела» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.60.

Подопечные Федотова нынче выглядят выгодно, и наверняка сумеют уверенно расправиться с воронежцами .

Наш прогноз — Фора ЦСКА -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.20.