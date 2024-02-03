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    «Аль-Джазира» — «Спартак». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Джазира» — «Спартак»
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    Александр Соболев
    «Аль-Джазира» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 16:30 мск. «Аль-Джазира» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Джазира»

    Эта команда в своем чемпионате находится на 6 позиции. Правда, отставание от лидера измеряется десятью турнирными баллами.

    В 12 матчах чемпионата ОАЭ «Аль-Джазира» добыла 6 побед. Зато оборона ошибается довольно часто: 21 пропущенный мяч.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Джазира» добыла уверенную победу над «Хаттой» (3:1).

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    Вот только без игровой практики команда находится уже месяц. Правда, у москвичей простой еще больше…

    Наверняка в этой встрече «Аль-Джазира» не будет лишь отсиживаться в обороне. Номинальные хозяева явно найдут свои шансы у ворот москвичей.

    «Спартак»

    Нынешний сезон успешным для спартаковцев никак не назовешь. «Красно-белые» ушли зимовать на скромном 5 месте РПЛ.

    Причем «Спартак» на сборах пока только тренировался. Команда Гильермо Абаскаля только начинает серию товарищеских матчей.

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    • Свой последний поединок «красно-белые» провели блестяще. Москвичи уверенно переиграли «Крылья Советов» (3:0).

    А вот до того спартаковцы уступили «Ахмату» (1:2). Да и вообще, стабильности в игре москвичей нет и в первом приближении.

    Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Александр Соболев и его партнеры наверняка постараются проявить свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.36.

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    На викторию «Аль-Джазиры» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.55.

    Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, и наверняка преуспеют в этом.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.32.

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