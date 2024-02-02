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    Сможет ли «Боруссия» обыграть «Хайденхайм»?

    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Германии, 2 февраля 2024 года

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    «Боруссия» Д
    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д. Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск) «Хайденхайм» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Февраля 2024 года
    Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 22:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Хайденхайм»

    Коллектив из города Хайденхайм-ан-дер-Бренца смог выиграть Вторую Бундеслигу в прошлом сезоне. В 34 матчах команда набрала 67 очков и по дополнительным показателям опередила «Дармштадт». А в этом сезоне «красные» являются крепкими середняками Бундеслиги.

    В настоящий момент команда расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «Хайденхайма» 23 пункта после 19 проведенных матчей. В итоге он на восемь баллов отстает от еврокубковой зоны и на девять очков опережает зону вылета.

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Боруссия Д

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    Подопечные Франка Шмидта смогли 28 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои. Также они уже вылетели из Кубка Германии. Сначала команда разгромила «Росток» (8:0), но затем оказалась слабее «Боруссии» из Менхенгладбаха

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних играх «Хайденхайм» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), «Вольфсбургом» (1:1) и «Кельном» (1:1), а до этого смог сломить сопротивление «Фрайбурга» (3:2), «Майнца» (1:0) и «Дармштадта» (3:2).

    «Боруссия» Д

    Команда из Дортмунда продолжает борьбу за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги. В девятнадцати матчах дортмундцы смогли добыть десять побед, шесть раз сыграли вничью и три раза проиграли. Дортмундский коллектив 40 раз поразил ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    В итоге «черно-желтые» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. «Шмели» на целых тринадцать пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на одиннадцать — от второй «Баварии». Главной задачей будет — место в зоне Лиги чемпионов.

    Также «Боруссия» Д уже провела матчи группового этапа Лиги чемпионов. Она набрала одиннадцать пунктов за шесть игр в поединках с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом» и с первого места вышла в плей-офф. А вот из Кубка Германии дортмундцы вылетели, уступив «Штутгарту» (0:2).

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    • В последних играх чемпионата подопечные Эдина Терзича в переиграли «Бохум» (3:1), «Кельн» (4:0) и «Дармштадт (3:0). До этого команда из Дортмунда поделила очки с "Майнцем" (1:1) и "Аугсбургом" (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу "Боруссии" предлагают поставить за 1.75.

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    На викторию "Хайденхайма" дают 4.10, ничья оценена в 4.60.

    Прогноз: победа "Боруссии".

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» обыграть «Хайденхайм»?
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