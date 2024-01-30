«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» в последних двух матчах разочаровал своих фанатов. У команды были два поражения кряду. Необходимо срочно улучшать ситуацию.
Ранее «Кристал Пэлас» на выезде встречался с «Эвертоном». Увезти очки из Ливерпуля не удалось. Клуб уступил со счетом 0:1.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед
Вскоре «Кристал Пэлас» неудачно сыграл в гостях с «Арсеналом». «Канониры» делали в атаке всё, что хотели, забив пять безответных голов.
На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ. В активе команды 21 очко по итогам 21 тура.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» порадовал болельщиков в первом официальном матче 2024 года. Клуб в рамках Кубка Англии в гостях разгромил «Джиллингем» со счетом 4:0.
В АПЛ у «Шеффилда» очень сложная ситуация. Пока команда является главным претендентом на понижение в классе. Остаться в элитном дивизионе будет крайне непросто.
После 21 тура «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу АПЛ. В активе команды лишь 10 очков.
Отобрать очки во встрече с «Кристал Пэлас» — очень трудная задача. «Шеффилд Юнайтед» плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах одержана лишь одна победа.
Прогноз и ставка
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Кристал Пэлас». Победа команды доступна за 1.68.
Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.52. Ничья оценена — в 3.82.
Можно сделать ставку на то, что будет забито минимум три гола, с коэффициентом 2.12.
Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.08.