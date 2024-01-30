30 января 2024 года в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в последних двух матчах разочаровал своих фанатов. У команды были два поражения кряду. Необходимо срочно улучшать ситуацию.

Ранее «Кристал Пэлас» на выезде встречался с «Эвертоном». Увезти очки из Ливерпуля не удалось. Клуб уступил со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.673.805.70Бонус$9500

Вскоре «Кристал Пэлас» неудачно сыграл в гостях с «Арсеналом». «Канониры» делали в атаке всё, что хотели, забив пять безответных голов.

Все прогнозы на АПЛ

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ. В активе команды 21 очко по итогам 21 тура.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» порадовал болельщиков в первом официальном матче 2024 года. Клуб в рамках Кубка Англии в гостях разгромил «Джиллингем» со счетом 4:0.

В АПЛ у «Шеффилда» очень сложная ситуация. Пока команда является главным претендентом на понижение в классе. Остаться в элитном дивизионе будет крайне непросто.

После 21 тура «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу АПЛ. В активе команды лишь 10 очков.

Отобрать очки во встрече с «Кристал Пэлас» — очень трудная задача. «Шеффилд Юнайтед» плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах одержана лишь одна победа.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Кристал Пэлас». Победа команды доступна за 1.68.

Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.52. Ничья оценена — в 3.82.

Можно сделать ставку на то, что будет забито минимум три гола, с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.08.