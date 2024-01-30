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    «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Кристал Пэлас»
    30 января 2024 года в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2024 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в последних двух матчах разочаровал своих фанатов. У команды были два поражения кряду. Необходимо срочно улучшать ситуацию.

    Ранее «Кристал Пэлас» на выезде встречался с «Эвертоном». Увезти очки из Ливерпуля не удалось. Клуб уступил со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед

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  • 1.673.805.70Бонус$9500
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    Вскоре «Кристал Пэлас» неудачно сыграл в гостях с «Арсеналом». «Канониры» делали в атаке всё, что хотели, забив пять безответных голов.

    Все прогнозы на АПЛ

    На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ. В активе команды 21 очко по итогам 21 тура.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» порадовал болельщиков в первом официальном матче 2024 года. Клуб в рамках Кубка Англии в гостях разгромил «Джиллингем» со счетом 4:0.

    В АПЛ у «Шеффилда» очень сложная ситуация. Пока команда является главным претендентом на понижение в классе. Остаться в элитном дивизионе будет крайне непросто.

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    • После 21 тура «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу АПЛ. В активе команды лишь 10 очков.

    Отобрать очки во встрече с «Кристал Пэлас» — очень трудная задача. «Шеффилд Юнайтед» плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах одержана лишь одна победа.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Кристал Пэлас». Победа команды доступна за 1.68.

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    Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.52. Ничья оценена — в 3.82.

    Можно сделать ставку на то, что будет забито минимум три гола, с коэффициентом 2.12.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.08.

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    «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Команды проявят себя в атаке
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