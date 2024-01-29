29 января в рамках 23-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем поле сыграет против «Газиантепа». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Газиантеп»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Галатасарай»

Эта команда продолжает отчаянную борьбу за лидерство в Суперлиге. После 22-х туров «Галатасарай» занимает 2-е место в таблице с 57-ю очками в активе. Кстати, столько же и у «Фенербахче» (1-я строчка).

«Галатасарай» — лучшая команда в Суперлиге по игре в обороне. «Львы» пропустили всего 13 голов в 22-х встречах при 46-и забитых. В последних матчах «Галатасарай» пропускал не больше 1-го гола.

У команды продолжается беспроигрышная серия в официальных встречах, которая насчитывает уже 12 матчей подряд. В последнем туре Суперлиги «Галатасарай» уверенно обыграл «Истанбулспор» (3:1), а поединком ранее разгромил «Трабзонспор» (5:1).

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Стоит отметить, что «львы» — лучшие в лиге по игре на своем поле. Команда набрала максимальные 33 очка в 11-и встречах дома. Сможет ли «Галатасарай» победить вновь? Шансы на победу довольно велики.

«Газиантеп»

Пока «Галатасарай» борется за чемпионство в лиге, «Газиантеп» ведет битву за выживание в Суперлиге. «Газиантеп» располагается на 16-й позиции с 23 очками в активе. Столько же баллов и у «Пендикспора», который находится в «красной зоне».

Несмотря на это, «Газиантеп» начал стабильно набирать очки в последнее время. За последние 8 матчей во всех турнирах команда проиграла только «Фенербахче» (0:1), дважды победила и 5 раз сыграла вничью.

В последних 2-х турах Суперлиги «Газиантеп» сыграл вничью с «Сивасспором» (2:2) и «Коньяспором» (1:1). В обоих матчах все голы были забиты в 1-м тайме.

«Газиантеп» и «Галатасарай» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 4-го тура Суперлиги «львы» одержали гостевую победу со счетом 3:0. К слову, «Газиантеп» набрав 11 очков на чужом поле из 33-х возможных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.18.

На викторию «Газиантепа» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.40.

«Галатасарай» очень хорош на своем поле. Можно предположить, что «Газиантепу» не удастся пробить оборону соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» с форой (-2) за 1.85. Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Газиантепа» 0.5 меньше за 1.77.