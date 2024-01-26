«Ганновер» в родных стенах сразится с «Нюрнбергом» в 19-м туре второй немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 26 января и начнется в 20:30 по мск. «Ганновер» — «Нюрнберг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ганновер»

После 18 проведенных туров «Ганновер» с 25 набранными очками разместился в середине турнирной таблицы второй Бундеслиги, сильно отставая от проходных мест.

В этом году «96» успели провести только один поединок чемпионата, в котором на выезде поделили очки с «Эльфсбергом» 2:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до шести встреч.

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В этот неудачный период «зелено-черные» четыре матча свели вничью и еще дважды проиграли. Причем в четырех этих поединка они смоли пробить верховой тотал.

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В родных стенах в текущем первенстве второй немецкой лиги «Ганновер» проиграли только один матч из восьми проведенных. Три раза он еще побеждал и четыре игры свел миром.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» в турнирной таблицы второй Бундеслиги на текущий находится на пару строк выше предстоящего противника, имея в активе на два набранных очка больше.

«Баварцы» в первом поединке этого года на своем поле разгромили «Ганзу» со счетом 3:0. И эта виктория стала для них второй за последние три игры чемпионата при одном фиаско.

Календарь и таблица Бундеслиги

Перед этой же серией «красно-черные» проиграли три встречи кряду во всех турнирах. Причем в этом неудачном отрезке они забили лишь гол, а пропустили в свои ворота аж 11 мячей.

Гостевая статистика «Нюрнберга» в этом чемпионате выглядит следующим образом: четыре виктории, столько же проигрышей и один мировой исход.

В пяти последних очных противостояниях эти команды по разу друг друга обыграли и трижды сыграли вничью. Одна из мировых была в первом круге этого чемпионата -2:2. До этого же в четырех предыдущих матчах ставка на обе забьют не играла.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ганновера» — 1.89, победа «Нюрнберга» — 3.97, ничья — 3.70.

Прогнозируем, что в этом поединке будет забивать только одна команда, учитывая последнюю очную статистику этих встреч.

Плюс к этому, ставим на викторию «Ганновера», который в текущем сезоне хорош в родных стенах.