«Кайсериспор» на своем стадионе сыграет против «Истанбулспора» в 21-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 22 января, начало — в 20:00 по мск. «Кайсериспор» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» по итогам 20 сыгранных туров разместился на восьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. У команды на счету 29 баллов и отставание от пятой строки в три пункта.

«Звезды Анатолии» сейчас пребывают просто в ужасном состоянии, ведь они проиграли шесть своих проведенных игр с учетом всех турниров. Но только в одном матче в этом отрезке они не смогли забить.

Накануне данной встречи «желто-красные» потерпели домашнее фиаско от перволигового «Генчлербирлиги» 1:2 в Кубке Турции, а в минувшем игровом дне чемпионата уступили на выезде 1:2 «Галатасараю».

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем розыгрыше Суперлиги «Кайсериспор» выиграл пять поединков из десяти проведенных, три раза еще играл вничью и дважды проиграл.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» по итогам 20 проведенных туров занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь семь баллов.

«Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего две виктории и последняя из них состоялась еще в конце ноября, когда они на своем поле одолели середняка «Хатайспор» 2:1.

После того «желто-черные» потерпели четыре поражения кряду. В последующих же двух играх чемпионата они поочередно поделили очки с «Аданадемирспор» 2:2 в гостях и с «Коньяспор» 0:0 дома.

На выезде в текущем чемпионате «Истанбулспор» еще не побеждал. У коллектива два мировых исхода в девяти поединках и семь проигрышей.

В первом круге на поле «Истанбулспора» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Кайсериспор» — 1:0 и 4:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайсериспора» — 1.64, победа «Истанбулспора» — 5.39, ничья — 4.37.

В данном поединке прогнозируем, что «Кайсериспор» прервет свою негативную серию и одолеет дома главного аутсайдера лиги, пробив фору в -1.

И также еще ставим на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.