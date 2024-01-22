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    Прервет ли «Кайсериспор» свою черную серию?

    «Кайсериспор» — «Истанбулспор». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Истанбулспор»
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    «Кайсериспор»
    «Кайсериспор» на своем стадионе сыграет против «Истанбулспора» в 21-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 22 января, начало — в 20:00 по мск. «Кайсериспор» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Января 2024 года
    Кайсериспор
  • Кайсери
    •  Кайсериспор 20:00 Истанбулспор Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
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    «Кайсериспор»

    «Кайсериспор» по итогам 20 сыгранных туров разместился на восьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. У команды на счету 29 баллов и отставание от пятой строки в три пункта.

    «Звезды Анатолии» сейчас пребывают просто в ужасном состоянии, ведь они проиграли шесть своих проведенных игр с учетом всех турниров. Но только в одном матче в этом отрезке они не смогли забить.

    Накануне данной встречи «желто-красные» потерпели домашнее фиаско от перволигового «Генчлербирлиги» 1:2 в Кубке Турции, а в минувшем игровом дне чемпионата уступили на выезде 1:2 «Галатасараю».

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    На своей территории в текущем розыгрыше Суперлиги «Кайсериспор» выиграл пять поединков из десяти проведенных, три раза еще играл вничью и дважды проиграл.

    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» по итогам 20 проведенных туров занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь семь баллов.

    «Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего две виктории и последняя из них состоялась еще в конце ноября, когда они на своем поле одолели середняка «Хатайспор» 2:1.

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    • После того «желто-черные» потерпели четыре поражения кряду. В последующих же двух играх чемпионата они поочередно поделили очки с «Аданадемирспор» 2:2 в гостях и с «Коньяспор» 0:0 дома.

    На выезде в текущем чемпионате «Истанбулспор» еще не побеждал. У коллектива два мировых исхода в девяти поединках и семь проигрышей.

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    В первом круге на поле «Истанбулспора» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Кайсериспор» — 1:0 и 4:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайсериспора» — 1.64, победа «Истанбулспора» — 5.39, ничья — 4.37.

    В данном поединке прогнозируем, что «Кайсериспор» прервет свою негативную серию и одолеет дома главного аутсайдера лиги, пробив фору в -1.

    И также еще ставим на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.

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    «Кайсериспор» — «Истанбулспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Кайсериспор» свою черную серию?
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