«Лечче» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в 21-м туре итальянской Серии А. Встреча состоится 21 января и начнется в 22:45 по мск. «Лечче» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лечче»

По итогам 20 проведенных туров «Лечче» с 21 набранным баллом разместился на 13 строке в турнирной таблице Серии А. Однако от зоны вылета клуб отделяет всего четыре очка.

«Салентийцы» в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Лацио» со счетом 0:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где трижды уступали.

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Всего же у «желто-красных» только одна виктория за 15 минувших матчей чемпионата. Помимо этого, в этот период они по семь раз проигрывали и расписывали мировые.

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На своей арене «Лечче» в этом розыгрыше Серии А набрал львиную долю своих баллов. У коллектива четыре виктории, четыре ничьи и всего два проигрыша.

«Ювентус»

«Ювентус» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на второй позиции с 49 очками. От первого «Интера» он отстает всего на два пункта.

«Старая синьора» в этом первенстве потерпела пока только одно поражение, уступив еще в пятом туре на выезде 2:4 «Сассуоло». И после того она выдала 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, в которой 14 раз выиграла.

К данной же игре туринский коллектив подходит с шестью викториями подряд. Причем три из них в этом отрезке были крупными. В прошлом туре они дома взяли как раз реванш у «Сассуоло» дома — 3:0.

Вдали от родных стен «зебры» в этом розыгрыше Серии А на текущий момент выиграли семь встреч из десяти сыгранных при двух мировых исходах и одном проигрыше.

«Ювентус» выиграл у «Лечче» в последних четырех очных противостояниях, в том числе и на своем поле в первом круге данного чемпионата — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.71.

На викторию «Лечче» дают — 5.95, ничья оценена — в 3.81.

«Юве» набрал превосходных ход и просто обязан брать три очка в игре с таким соперником, даже несмотря на гостевой статус поединка.

Однако высокой результативности от этого матча не ждем и ставим на крайне низовой тотал.