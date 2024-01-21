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    «Ювентус» продолжит побеждать?

    «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставка (к. 1.71) на футбол 21 января 2024 года

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    «Ювентус»
    «Лечче» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в 21-м туре итальянской Серии А. Встреча состоится 21 января и начнется в 22:45 по мск. «Лечче» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Января 2024 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Лечче»

    По итогам 20 проведенных туров «Лечче» с 21 набранным баллом разместился на 13 строке в турнирной таблице Серии А. Однако от зоны вылета клуб отделяет всего четыре очка.

    «Салентийцы» в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Лацио» со счетом 0:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, где трижды уступали.

    Коэффициенты матча Лечче — Ювентус

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    Всего же у «желто-красных» только одна виктория за 15 минувших матчей чемпионата. Помимо этого, в этот период они по семь раз проигрывали и расписывали мировые.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене «Лечче» в этом розыгрыше Серии А набрал львиную долю своих баллов. У коллектива четыре виктории, четыре ничьи и всего два проигрыша.

    «Ювентус»

    «Ювентус» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на второй позиции с 49 очками. От первого «Интера» он отстает всего на два пункта.

    «Старая синьора» в этом первенстве потерпела пока только одно поражение, уступив еще в пятом туре на выезде 2:4 «Сассуоло». И после того она выдала 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, в которой 14 раз выиграла.

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    • К данной же игре туринский коллектив подходит с шестью викториями подряд. Причем три из них в этом отрезке были крупными. В прошлом туре они дома взяли как раз реванш у «Сассуоло» дома — 3:0.

    Вдали от родных стен «зебры» в этом розыгрыше Серии А на текущий момент выиграли семь встреч из десяти сыгранных при двух мировых исходах и одном проигрыше.

    «Ювентус» выиграл у «Лечче» в последних четырех очных противостояниях, в том числе и на своем поле в первом круге данного чемпионата — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Лечче» дают — 5.95, ничья оценена — в 3.81.

    «Юве» набрал превосходных ход и просто обязан брать три очка в игре с таким соперником, даже несмотря на гостевой статус поединка.

    Однако высокой результативности от этого матча не ждем и ставим на крайне низовой тотал.

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    «Лечче» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» продолжит побеждать?
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