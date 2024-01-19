«Ахмат»
Грозненцы в нынешнем сезоне не блещут результатами. Команда докатилась до борьбы за выживание в РПЛ.
Зимовать команда ушла на 13 месте турнирной таблицы. Причем отставание от спасительной 12 позиции составляет всего 2 очка.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашней встрече «Ахмат» не сумел одолеть «Ростов» (0:0).
Да и вообще, грозненцы не столь сильны в плане реализации. В 18 матчах забито всего 18 мяча, да и оборону не назовешь сверхмонолитной.
И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Ахмат» явно настроен начать серию контрольных матчей с победы.
«Елимай»
Эта команда наконец-то вышла в элиту казахстанского футбола. Клуб из Семея досрочно выиграл первый дивизион.
Причем «Елимай» прекрасно обороняется. В 28 поединках в воротах команды побывало всего 17 мячей.
В своем последнем поединке «Елимай» смог добиться победы. Команда в контрольной встрече переиграла венгерский «Вашаш» (2:1).
Отметим, что состав команды усилился. Да и вообще, клуб демонстрирует все признаки поступательного развития.
«Елимай» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке номинальные гости что-то придумают.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.06.
На викторию «Елимая» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.68.
Несмотря на отсутствие игровой практики, грозненцы
Наш прогноз — Победа «Ахмата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.