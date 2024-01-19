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    «Ахмат» расправится с «Елимаем»

    «Ахмат» — «Елимай». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Елимай»
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    «Ахмат»
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Елимаем» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 января, начало — в 16:00 мск. «Ахмат» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ахмат»

    Грозненцы в нынешнем сезоне не блещут результатами. Команда докатилась до борьбы за выживание в РПЛ.

    Зимовать команда ушла на 13 месте турнирной таблицы. Причем отставание от спасительной 12 позиции составляет всего 2 очка.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашней встрече «Ахмат» не сумел одолеть «Ростов» (0:0).

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    Да и вообще, грозненцы не столь сильны в плане реализации. В 18 матчах забито всего 18 мяча, да и оборону не назовешь сверхмонолитной.

    И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Ахмат» явно настроен начать серию контрольных матчей с победы.

    «Елимай»

    Эта команда наконец-то вышла в элиту казахстанского футбола. Клуб из Семея досрочно выиграл первый дивизион.

    Причем «Елимай» прекрасно обороняется. В 28 поединках в воротах команды побывало всего 17 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Елимай» смог добиться победы. Команда в контрольной встрече переиграла венгерский «Вашаш» (2:1).

    Отметим, что состав команды усилился. Да и вообще, клуб демонстрирует все признаки поступательного развития.

    «Елимай» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке номинальные гости что-то придумают.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Елимая» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.68.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, грозненцы способны качественно проявить себя в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Ахмата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Ахмат» — «Елимай»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ахмат» расправится с «Елимаем»
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