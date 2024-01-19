«Ахмат» сыграет на своем поле с «Елимаем» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 января, начало — в 16:00 мск. «Ахмат» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ахмат»

Грозненцы в нынешнем сезоне не блещут результатами. Команда докатилась до борьбы за выживание в РПЛ.

Зимовать команда ушла на 13 месте турнирной таблицы. Причем отставание от спасительной 12 позиции составляет всего 2 очка.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашней встрече «Ахмат» не сумел одолеть «Ростов» (0:0).

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Да и вообще, грозненцы не столь сильны в плане реализации. В 18 матчах забито всего 18 мяча, да и оборону не назовешь сверхмонолитной.

И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Ахмат» явно настроен начать серию контрольных матчей с победы.

«Елимай»

Эта команда наконец-то вышла в элиту казахстанского футбола. Клуб из Семея досрочно выиграл первый дивизион.

Причем «Елимай» прекрасно обороняется. В 28 поединках в воротах команды побывало всего 17 мячей.

В своем последнем поединке «Елимай» смог добиться победы. Команда в контрольной встрече переиграла венгерский «Вашаш» (2:1).

Отметим, что состав команды усилился. Да и вообще, клуб демонстрирует все признаки поступательного развития.

«Елимай» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке номинальные гости что-то придумают.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.06.

На викторию «Елимая» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.68.

Несмотря на отсутствие игровой практики, грозненцы способны качественно проявить себя в атаке .

Наш прогноз — Победа «Ахмата». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.