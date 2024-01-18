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    «Маниса» сможет забить «Трабзонспору»?

    «Трабзонспор» — «Маниса». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Маниса»
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    «Трабзонспор»
    В четверг, 17 января, в матче 1/16 финала Кубка Испании «Трабзонспор» дома сыграет против «Манисы». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Трабзонспор» — «Маниса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» этот сезон проводит в элитном турецком дивизионе. И там он по итогам 20 проведенных туров идет на третьей строке, но много проигрывает дуэту лидеров.

    В текущем же розыгрыше Кубка Турции «штормы» уже успели преодолеть один раунд. На предыдущей стадии они дома справились с «Корумом» 3:1, выступающим в первой лиге.

    В преддверии же этой игры «бордово-голубые» расписали мировую на выезде с «Атальяспор» 1:1 в рамках чемпионата страны. Перед этим же они выиграли две встречи кряду.

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    Всего же на данный момент «Трабзонспор» не проигрывает вот уже на протяжении семи поединков. В этот период команда пять раз выиграла и дважды сыграла вничью.

    «Маниса»

    «Маниса» — это представитель первого турецкого дивизиона. И там она после 18 проведенных туров идет в середине таблицы, уступая аж восемь баллов зоне плей-офф.

    В этом же кубковом соревновании коллектив из Анатолии преодолел уже два этапа. И там каждый раз он на своем поле побеждал по 3:0 у команд из низших лиг.

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    • Накануне данной встречи «тарзаны» на своем поле нанесли поражение «Коджаелиспор» со счетом 2:1 в матче первенства страны. И этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграли вничью.

    А проиграла «Маниса» только один поединок из шести предыдущих. Также в этот период она дважды сыграла вничью и добыла три выигрышных результата.

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    Отметим, что ранее между собой эти клубы не играли. И этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Трабзонспора» — 1.23, победа «Манисы» — 11.10, ничья — 5.90.

    Прогнозируем, что в данном противостоянии смогут забить обе команды. Так что наша ставка здесь — обе забьют: да.

    И также ждем от поединка, что голы будут в каждом из таймов.

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    «Трабзонспор» — «Маниса»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. «Маниса» сможет забить «Трабзонспору»?
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