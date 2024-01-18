В четверг, 17 января, в матче 1/16 финала Кубка Испании «Трабзонспор» дома сыграет против «Манисы». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Трабзонспор» — «Маниса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» этот сезон проводит в элитном турецком дивизионе. И там он по итогам 20 проведенных туров идет на третьей строке, но много проигрывает дуэту лидеров.

В текущем же розыгрыше Кубка Турции «штормы» уже успели преодолеть один раунд. На предыдущей стадии они дома справились с «Корумом» 3:1, выступающим в первой лиге.

В преддверии же этой игры «бордово-голубые» расписали мировую на выезде с «Атальяспор» 1:1 в рамках чемпионата страны. Перед этим же они выиграли две встречи кряду.

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Всего же на данный момент «Трабзонспор» не проигрывает вот уже на протяжении семи поединков. В этот период команда пять раз выиграла и дважды сыграла вничью.

«Маниса»

«Маниса» — это представитель первого турецкого дивизиона. И там она после 18 проведенных туров идет в середине таблицы, уступая аж восемь баллов зоне плей-офф.

В этом же кубковом соревновании коллектив из Анатолии преодолел уже два этапа. И там каждый раз он на своем поле побеждал по 3:0 у команд из низших лиг.

Накануне данной встречи «тарзаны» на своем поле нанесли поражение «Коджаелиспор» со счетом 2:1 в матче первенства страны. И этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграли вничью.

А проиграла «Маниса» только один поединок из шести предыдущих. Также в этот период она дважды сыграла вничью и добыла три выигрышных результата.

Отметим, что ранее между собой эти клубы не играли. И этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Трабзонспора» — 1.23, победа «Манисы» — 11.10, ничья — 5.90.

Прогнозируем, что в данном противостоянии смогут забить обе команды. Так что наша ставка здесь — обе забьют: да.

И также ждем от поединка, что голы будут в каждом из таймов.