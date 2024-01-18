«Трабзонспор»
«Трабзонспор» этот сезон проводит в элитном турецком дивизионе. И там он по итогам 20 проведенных туров идет на третьей строке, но много проигрывает дуэту лидеров.
В текущем же розыгрыше Кубка Турции «штормы» уже успели преодолеть один раунд. На предыдущей стадии они дома справились с «Корумом» 3:1, выступающим в первой лиге.
В преддверии же этой игры «бордово-голубые» расписали мировую на выезде с «Атальяспор» 1:1 в рамках чемпионата страны. Перед этим же они выиграли две встречи кряду.
Всего же на данный момент «Трабзонспор» не проигрывает вот уже на протяжении семи поединков. В этот период команда пять раз выиграла и дважды сыграла вничью.
«Маниса»
«Маниса» — это представитель первого турецкого дивизиона. И там она после 18 проведенных туров идет в середине таблицы, уступая аж восемь баллов зоне плей-офф.
В этом же кубковом соревновании коллектив из Анатолии преодолел уже два этапа. И там каждый раз он на своем поле побеждал по 3:0 у команд из низших лиг.
Накануне данной встречи «тарзаны» на своем поле нанесли поражение «Коджаелиспор» со счетом 2:1 в матче первенства страны. И этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграли вничью.
А проиграла «Маниса» только один поединок из шести предыдущих. Также в этот период она дважды сыграла вничью и добыла три выигрышных результата.
Отметим, что ранее между собой эти клубы не играли. И этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Трабзонспора» — 1.23, победа «Манисы» — 11.10, ничья — 5.90.
Прогнозируем, что в данном противостоянии смогут забить обе команды. Так что наша ставка здесь — обе забьют: да.
И также ждем от поединка, что голы будут в каждом из таймов.