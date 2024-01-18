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    «Реал» снова обыграет «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 2.50) на Кубок Испании 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Реал»
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    «Реал»
    В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле примет «Реал». Встреча пройдет в 18 января и начнется в 23:30 мск. «Атлетико» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 18 Января 2024 года
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    «Атлетико»

    Мадридская команда продолжает продолжает неплохо выступать в текущем сезоне испанской Примеры, но вряд ли сможет навязать борьбу за чемпионство. Мадридцы в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 38 пунктов.

    Сейчас столичная команда на одиннадцать пунктов отстает от лидирующей «Жироны» и на три — от «Барселоны» и «Атлетика», которые находятся в зоне Лиги чемпионов. Коллектив из столицы Испании смог тридцать девять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только двадцать три мяча.

    Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид

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    Также «Атлетико» уверенно вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала четырнадцать очков в шести матчах, добыв четыре победы и дважды сыграв вничью, и досрочно вышла в плей-офф турнира. Соперниками по группе были «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». В Кубке Испании команда также продолжает свою борьбу, а вот в полуфинале Суперкубка уступила «Реалу» (3:5).

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    В последних играх чемпионата страны подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Жироне» (3:4), а в родных стенах переиграли «Севилью» (1:0) и сыграли вничью с «Хетафе» (3:3). Перед этим же они на выезде проиграли «Атлетику» (0:2).

    «Реал»

    Клуб из Мадрида, как и обычно, борется за золотые медали испанской Примеры. По итогам первых 19 матчей в активе мадридцев 48 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Мадридский коллектив имеет имеет на одно очко меньше, чем у «Жироны», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

    «Реал» забил сорок мячей в ворота соперников, а в свои пропустил всего одиннадцать (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. На прошлой неделе «сливочные» выиграли Суперкубок Испании, переиграв «Атлетико» (5:3) и «Барселону» (4:1).

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    • Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Стичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. Он выступал в группе с «Унионом», «Наполи» и «Брагой». В Кубке Испании подопечные Карло Анчелотти также пробились в 1/8 финала турнира.

    В последних играх Примеры «Реал» одолел «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию «Атлетико» дают 2.80, ничья оценена в 3.40.

    Прогноз: победа «Реала», который совсем недавно доказал, что является сильнее соперника.

    Также поставим на то, что обе команды порадуют своих поклонников забитыми мячами.

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