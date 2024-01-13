ПСВ
В нынешнем сезоне эта команда проявляет себя великолепно. В чемпионате Нидерландов выиграны все 16 матчей!
Эйндховенцы вряд ли упустят чемпионский титул. Да и атака действует прекрасно: 56 забитых мячей.
Коэффициенты матча ПСВ — Эксельсиор
Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. ПСВ в контрольной встрече не смог одолеть «Гамбург» (2:2).
Оба своих последних товарищеских матча команда провела бледновато. Даже скромный «Хераклес» обыграть не удалось (1:1).
Номинальные хозяева явно намерены продолжить свою победную поступь. Да и в кадровом плане у ПСВ полный ажур.
«Эксельсиор»
Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровня. «Эксельсиор» находится на скромном 12 месте в таблице.
Главной проблемой «Эксельсиора» является слабая оборона. В 16 поединках Эредивизии пропущено 32 мяча.
В своем последнем поединке «Эксельсиор» добыл трудную победу. В Кубке Нидерландов команда в дополнительное время одолела «Спакенбург» (3:2).
До того команда расписала в чемпионате мировую с «Гоу Эхед Иглз» (1:1). А вот поединок с «Твенте» вышел провальным — поражение 2:4.
Против ПСВ команда традиционно играет крайне неудачно. Видимо, «Эксельсиор» ждет очередная коллизия…
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.06.
На викторию «Эксельсиора» дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.
ПСВ
Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.