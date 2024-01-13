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    Где ПСВ, там и голепад?!

    ПСВ — «Эксельсиор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Эксельсиор»
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    Люк де Йонг
    ПСВ сыграет на своем поле с «Эксельсиором» в рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 января, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 13 Января 2024 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 23:00 Эксельсиор Эксельсиор
  • Роттердам
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    ПСВ

    В нынешнем сезоне эта команда проявляет себя великолепно. В чемпионате Нидерландов выиграны все 16 матчей!

    Эйндховенцы вряд ли упустят чемпионский титул. Да и атака действует прекрасно: 56 забитых мячей.

    Коэффициенты матча ПСВ — Эксельсиор

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  • 1.0712.5025.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. ПСВ в контрольной встрече не смог одолеть «Гамбург» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Оба своих последних товарищеских матча команда провела бледновато. Даже скромный «Хераклес» обыграть не удалось (1:1).

    Номинальные хозяева явно намерены продолжить свою победную поступь. Да и в кадровом плане у ПСВ полный ажур.

    «Эксельсиор»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровня. «Эксельсиор» находится на скромном 12 месте в таблице.

    Главной проблемой «Эксельсиора» является слабая оборона. В 16 поединках Эредивизии пропущено 32 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Эксельсиор» добыл трудную победу. В Кубке Нидерландов команда в дополнительное время одолела «Спакенбург» (3:2).

    До того команда расписала в чемпионате мировую с «Гоу Эхед Иглз» (1:1). А вот поединок с «Твенте» вышел провальным — поражение 2:4.

    Против ПСВ команда традиционно играет крайне неудачно. Видимо, «Эксельсиор» ждет очередная коллизия…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.06.

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    На викторию «Эксельсиора» дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.

    ПСВ атакует просто блестяще, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    ПСВ — «Эксельсиор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Где ПСВ, там и голепад?!
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