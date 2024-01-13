ПСВ сыграет на своем поле с «Эксельсиором» в рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 января, начало — в 23:00 мск. ПСВ — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСВ

В нынешнем сезоне эта команда проявляет себя великолепно. В чемпионате Нидерландов выиграны все 16 матчей!

Эйндховенцы вряд ли упустят чемпионский титул. Да и атака действует прекрасно: 56 забитых мячей.

Коэффициенты матча ПСВ — Эксельсиор 1X2Новым игрокам 1.0712.5025.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. ПСВ в контрольной встрече не смог одолеть «Гамбург» (2:2).

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Оба своих последних товарищеских матча команда провела бледновато. Даже скромный «Хераклес» обыграть не удалось (1:1).

Номинальные хозяева явно намерены продолжить свою победную поступь. Да и в кадровом плане у ПСВ полный ажур.

«Эксельсиор»

Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровня. «Эксельсиор» находится на скромном 12 месте в таблице.

Главной проблемой «Эксельсиора» является слабая оборона. В 16 поединках Эредивизии пропущено 32 мяча.

В своем последнем поединке «Эксельсиор» добыл трудную победу. В Кубке Нидерландов команда в дополнительное время одолела «Спакенбург» (3:2).

До того команда расписала в чемпионате мировую с «Гоу Эхед Иглз» (1:1). А вот поединок с «Твенте» вышел провальным — поражение 2:4.

Против ПСВ команда традиционно играет крайне неудачно. Видимо, «Эксельсиор» ждет очередная коллизия…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.06.

На викторию «Эксельсиора» дают — 26.00, ничья оценена — в 11.00.

ПСВ атакует просто блестяще , и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.