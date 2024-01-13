ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
    Все новости спорта

    «Интер» не будет жалеть соперника

    «Монца» — «Интер» Милан. Ставка (к. 1,85) и прогноз на чемпионат Италии 13 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Интер» Милан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    «Монца» — «Интер» Милан. Матч пройдет в рамках 20-го тура итальянской Серии А 13 января, начало — 22:45 (мск) «Монца» — «Интер» Милан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 13 Января 2024 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 22:45 Интер Интер
  • Милан
    •

    «Монца»

    В прошлом туре «Монцу» наконец прорвало, она смогла забить три гола впервые за долгое время. В этом чемпионате она вообще не могла поразить ворота соперника или ограничивалась одним забитым мячом.

    Сейчас был обыгран на выезде «Фрозиноне» со счетом 3:2. При этом «Монца» первой забила три мяча, но затем сама себе устроила проблемы, пропустив дважды и устроив нервную концовку.

    Коэффициенты матча Монца — Интер

    1X2Новым игрокам
  • 6.704.501.50Бонус$9500
    •

    В составе «Монцы» отличились Дани Мота, молодой 18-летний талант Валентин Карбони, а еще один гол в свои ворота забил в подкате Матиас Соуле. Сейчас подопечные Рафаэля Палладино располагаются на 11-м месте с 25 очками.

    Все прогнозы на Серию А

    Проблемы у клуба все те же — проблемы с завершением и созданием голевых моментов. После ухода Карлоса Аугусто просел левый фланг, который был очень активен с ним в прошлом сезоне. Есть проблемы и с правым латералем, где Патрик Чиуррия тоже не показывает прошлогоднего уровня.

    «Интер» Милан

    В прошлом туре дружина Симоне Индзаги отскочила в матче с «Эмполи». Уже в начале встречи Лаутаро Мартинес, который не планировался в основном составе, открыл счет, чем успокоил и умиротворил команду.

    «Эмполи» смог восстановить статус-кво на 75-й минуте, но «Интер» в конце встречи усилиями Давиде Фраттези снова вышел вперед, который был самым расторопным на добивании.

    Календарь и таблица Серии А

    Соперник пошел на финальный штурм, защита сыграла неосторожно, и был назначен пенальти, который «потащил» Ян Зоммер, принеся своему клубу три очка. «Интер» продолжает лидировать в чемпионате, но отрыв от «Ювентуса» растаял уже до двух очков.

    Потери очков были связаны с травмой Лаутаро Мартинеса, которому нет в составе полноценной замены. Но сейчас капитан снова в строю и «Интер» постепенно возвращается на свой привычный высокий уровень.

    Прогноз и ставка


    Букмекеры     на победу «Монцы» дают 6,70, а на «Интер» — 1,53. Ничья оценивается 4,50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Силы соперников несопоставимы. Гости — лучшая команда Серии А первой части сезона с громадным отрывом, у нее выстроена командная игра и очень мощный состав на каждой позиции.

    Мы считаем, что хозяева не смогут составить конкуренцию в этой встрече и хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Интера» с форой минус 1 за 1,87.

    Любители рисковых вариантов могут попробовать ставку на победу команды Симоне Индзаги с форой минус 2 за 3,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Макартур — Вестерн Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Вестерн Сидней Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Неа Саламина — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валвейк — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монца» — «Интер» Милан: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» не будет жалеть соперника
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры