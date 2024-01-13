«Монца» — «Интер» Милан. Матч пройдет в рамках 20-го тура итальянской Серии А 13 января, начало — 22:45 (мск) «Монца» — «Интер» Милан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монца»

В прошлом туре «Монцу» наконец прорвало, она смогла забить три гола впервые за долгое время. В этом чемпионате она вообще не могла поразить ворота соперника или ограничивалась одним забитым мячом.

Сейчас был обыгран на выезде «Фрозиноне» со счетом 3:2. При этом «Монца» первой забила три мяча, но затем сама себе устроила проблемы, пропустив дважды и устроив нервную концовку.

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В составе «Монцы» отличились Дани Мота, молодой 18-летний талант Валентин Карбони, а еще один гол в свои ворота забил в подкате Матиас Соуле. Сейчас подопечные Рафаэля Палладино располагаются на 11-м месте с 25 очками.

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Проблемы у клуба все те же — проблемы с завершением и созданием голевых моментов. После ухода Карлоса Аугусто просел левый фланг, который был очень активен с ним в прошлом сезоне. Есть проблемы и с правым латералем, где Патрик Чиуррия тоже не показывает прошлогоднего уровня.

«Интер» Милан

В прошлом туре дружина Симоне Индзаги отскочила в матче с «Эмполи». Уже в начале встречи Лаутаро Мартинес, который не планировался в основном составе, открыл счет, чем успокоил и умиротворил команду.

«Эмполи» смог восстановить статус-кво на 75-й минуте, но «Интер» в конце встречи усилиями Давиде Фраттези снова вышел вперед, который был самым расторопным на добивании.

Календарь и таблица Серии А

Соперник пошел на финальный штурм, защита сыграла неосторожно, и был назначен пенальти, который «потащил» Ян Зоммер, принеся своему клубу три очка. «Интер» продолжает лидировать в чемпионате, но отрыв от «Ювентуса» растаял уже до двух очков.

Потери очков были связаны с травмой Лаутаро Мартинеса, которому нет в составе полноценной замены. Но сейчас капитан снова в строю и «Интер» постепенно возвращается на свой привычный высокий уровень.

Прогноз и ставка



Букмекеры на победу «Монцы» дают 6,70, а на «Интер» — 1,53. Ничья оценивается 4,50.

Силы соперников несопоставимы. Гости — лучшая команда Серии А первой части сезона с громадным отрывом, у нее выстроена командная игра и очень мощный состав на каждой позиции.

Мы считаем, что хозяева не смогут составить конкуренцию в этой встрече и хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Интера» с форой минус 1 за 1,87.

Любители рисковых вариантов могут попробовать ставку на победу команды Симоне Индзаги с форой минус 2 за 3,70.