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    «Хатайспор» и «Газиантеп» сыграют вничью?!

    «Хатайспор» — «Газиантеп». Прогноз и ставка (к. 3.50) на футбол 10 января 2024 года

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    «Газиантеп»
    10 января пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Хатайспор» сыграет против «Газиантепа». Начало игры — в 17:00 по мск. «Хатайспор» — «Газиантеп»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Января 2024 года
    Хатайспор
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    •  Хатайспор 17:00 Газишехир Газишехир
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    «Хатайспор»

    Команда из города Хатай борется за выживание в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги. В настоящий момент «бело-бордовые» смогли набрать только девятнадцать баллов и располагаются на пятнадцатой строчке в турнирной таблице.

    Хатайский коллектив только на десять баллов отстает от зоны еврокубков и на один балл опережает зону вылета. Плотность в турнирной таблице высокая. «Хатайспор» за восемнадцать матчей смог 25 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Также подопечные Волкана Демиреля продолжают борьбу в Кубке Турции. Они уже смогли пройти «Сарыер» (2:0) и «Дюзджеспор» (2:1), а теперь 16 января в 1/16 финала встретятся с «Сакарьяспором».

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    В последних играх «Хатайспор» уступил «Ризеспору» (0:2) и «Бешикташу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Анкарагюджю» (0:0) и проиграл «Башакшехиру» (0:1). Перед этим также была ничья с «Антальяспором» (3:3), поражение от «Истанбулспора» (1:2) и победа над «Галатасараем» (2:1).

    «Газиантеп»

    Команда из одноименного города также борется за то, чтобы остаться в турецкой Суперлиге. Коллектив из Газиантепа сейчас занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице. «Красно-черные» за восемнадцать матчей смогли набрать двадцать пунктов.

    Сейчас «Газиантеп» имеет всего на два балла больше, чем семнадцатый «Самсунспор», который находится в зоне вылета, поэтому расслабляться команде точно нельзя. Коллектив смог 22 раза отправить мяч в сетку ворот соперника и 29 раз пропустил в свои.

    Подопечные румынского специалиста Мариуса Шумудикэ также продолжают борьбу за Кубок Турции. Они смогли сломить сопротивление «Эфелера 09» (4:0) и «Этимесгута» (2:1). Теперь же 17 января в 1/16 финала команда сразится с «Бодрумспором».

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    • В последней игре «Газиантеп» поделил очки с «Пендикспором» (2:2), а до этого разгромил «Карагюмрюк» (3:0) и сыграл вничью с «Адана Демирспором» (2:2). Перед этим же команда проиграла «Трабзонспору» (1:3), «Касымпаше» (2:4) и «Анкарагюджю» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хатайспора» предлагают поставить за 2.07.

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    На викторию «Газиантепа» дают 3.55, ничья оценена в 3.50.

    Поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Хатайспор» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. «Хатайспор» и «Газиантеп» сыграют вничью?!
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