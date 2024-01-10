10 января в Стамбуле пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» сыграет против «Кайсериспора». Начало игры — в 17:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» по итогам 18-ти туров занимает 18-ю строчку в зоне вылета с отставанием в один балл от безопасной 16-й позиции, так что ведет активную борьбу за выживание.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле разгромила «Беледие» (3:1).

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Суперлиги он на выезде проиграл с минимальным результатом «Самсунспору» (0:1).

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На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка, которые пришлись на турецкое первенство, так что у хозяев откровенно провальная форма.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» по итогам 18-ти туров занимает четвертое место в зоне еврокубков, опережая по дополнительным показателям пятую строчку, которая уже вне данной зоны.

Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции. На предыдущей стадии турнира она на своем поле сумела разгромить «Ванспор» (4:0).

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Суперлиги он на своем поле потерпел поражение от «Сивасспора» (1:3), где смог отличиться лишь одним голом.

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, так что у хозяев откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фатих Карагюмрюк», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Кайсериспора» оценивается в 3,45, ничья — в 3,65.

В семи из девяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,90, ведь в трех из пяти последних матчей «Кайсериспора» был реализован именно такой сценарий.