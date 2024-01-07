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    «Ланс» и «Монако» снова устроят перестрелку?

    «Ланс» — «Монако». Прогноз (к. 1.97) на Кубок Франции 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Ланс» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 16:30 мск. «Ланс» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Января 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 16:30 Монако Монако
  • Монако
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    «Ланс»

    «Ланс» очень тяжело начинал сезон, но постепенно пришел в себя. Прошлогодний успех вряд ли получится повторить, но и до драмы явно не дойдет.

    «Ланс» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 17 туров, при этом отставание от идущего четвертым «Бреста» составляет лишь пять очков.

    Также стоит отметить, что команда Франка Эса заняла третье место в группе Лиги чемпионов и попала в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».

    В контексте предстоящей встречи с «монегасками» важно обратить внимание вот на что: «Ланс» в этом сезоне до сих потерпел лишь одно поражение на своем поле.

    При этом клуб из департамента Па-де-Кале выиграл семь из предыдущих девяти домашних матчей.

    «Монако»

    «Монако» тоже достойно проводит сезон. Клуб с Лазурного берега занимает третье место в чемпионате Франции.

    Вряд ли команда Ади Хюттера догонит и обгонит «Пари Сен-Жермен», но подвинуть со второй строчки «Ниццу» ей точно по силам.

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  • Вчера

    • «Монако» перед рождественскими праздниками выиграл три из четырех декабрьских матчей.

    «Монегаски» одержали победы над «Монпелье», «Ренном» и «Тулузой», а также потерпели поражение от «Лиона».

    «Монако» выиграл четыре из девяти гостевых матчей в текущей кампании.

    Прогноз и ставка

    На «Ланс» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Монако» — за 3.10.

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    Пять предыдущих матчей между этими командами получились результативными. Во всех случаях было забито не менее трех мячей, а в трех был пробит тотал больше 3,5.

    Скорее всего, болельщикам снова не придется скучать. «Ланс» и «Монако» демонстрируют очень бодрый футбол.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 з 1.97.

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