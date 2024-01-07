«Ланс» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 16:30 мск. «Ланс» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ланс»

«Ланс» очень тяжело начинал сезон, но постепенно пришел в себя. Прошлогодний успех вряд ли получится повторить, но и до драмы явно не дойдет.

«Ланс» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 17 туров, при этом отставание от идущего четвертым «Бреста» составляет лишь пять очков.

Также стоит отметить, что команда Франка Эса заняла третье место в группе Лиги чемпионов и попала в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом».

В контексте предстоящей встречи с «монегасками» важно обратить внимание вот на что: «Ланс» в этом сезоне до сих потерпел лишь одно поражение на своем поле.

При этом клуб из департамента Па-де-Кале выиграл семь из предыдущих девяти домашних матчей.

«Монако»

«Монако» тоже достойно проводит сезон. Клуб с Лазурного берега занимает третье место в чемпионате Франции.

Вряд ли команда Ади Хюттера догонит и обгонит «Пари Сен-Жермен», но подвинуть со второй строчки «Ниццу» ей точно по силам.

«Монако» перед рождественскими праздниками выиграл три из четырех декабрьских матчей.

«Монегаски» одержали победы над «Монпелье», «Ренном» и «Тулузой», а также потерпели поражение от «Лиона».

«Монако» выиграл четыре из девяти гостевых матчей в текущей кампании.

Прогноз и ставка

На «Ланс» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Монако» — за 3.10.

Пять предыдущих матчей между этими командами получились результативными. Во всех случаях было забито не менее трех мячей, а в трех был пробит тотал больше 3,5.

Скорее всего, болельщикам снова не придется скучать. «Ланс» и «Монако» демонстрируют очень бодрый футбол.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 з 1.97.