«Истанбулспор» на своем стадионе сыграет против «Фенербахче» в 19-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 7 января, начало — в 16:00 по мск. «Истанбулспор» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» по итогам 17 проведенных туров занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь пять баллов.

«Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего две виктории и последняя из них состоялась еще в конце ноября, когда они на своем поле одолели середняка «Хатайспор» 2:1.

После того «желто-черные» потерпели четыре поражения кряду. Причем в этот период они не забили ни одного гола. В прошлом туре коллектив уступил в гостях «Сивасспору» 0:1.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем чемпионате «Истанбулспор» набрал почти все свои очки в данном сезоне. В последних же пяти играх он дома трижды проиграл и дважды победил.

«Фенербахче»

«Фенербахче» делит с «Галатасараем» первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команд по 44 балла и отрыв в 14 баллов от ближайшего преследователя.

«Канарейки» в этом чемпионате проиграли только один поединок из 17 проведенных. К этой же игре они подходят после домашней мировой со своим конкурентом за золото — 0:0.

До этого команда выиграла четыре матча первенства подряд. Причем в этом отрезке она пропускала в каждом поединке и все встречи в этот период носили верховой характер.

Вне родных стен в текущем чемпионате Турции «Фенербахче» еще не уступал. За восемь проведенных игр он отпраздновал виктории в семи из них и раз расписал одну мировую.

«Фенербахче» выиграл у «Истанбулспора» в семи из восьми последних очных противостояний при одном мировом исходе.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фенербахче» — 1.23, победа «Истанбулспора» — 13.20, ничья — 7.26.

Один из претендентов на победу в этом чемпионате просто обязан обыгрывать главного аутсайдера лиги. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей в результативном матче.

И также еще ставим в этом матче на ранний гол, который будет забит до 15-й минуты поединка.