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    «Фенербахче» обыграет аутсайдера в результативном матче

    «Истанбулспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 2.22) на футбол 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Фенербахче»
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    Эдин Джеко
    «Истанбулспор» на своем стадионе сыграет против «Фенербахче» в 19-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 7 января, начало — в 16:00 по мск. «Истанбулспор» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Января 2024 года
    Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
    •  Истанбулспор 16:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» по итогам 17 проведенных туров занимает последнее место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в активе всего лишь пять баллов.

    «Стамбульские быки» в текущем первенстве отпраздновали всего две виктории и последняя из них состоялась еще в конце ноября, когда они на своем поле одолели середняка «Хатайспор» 2:1.

    После того «желто-черные» потерпели четыре поражения кряду. Причем в этот период они не забили ни одного гола. В прошлом туре коллектив уступил в гостях «Сивасспору» 0:1.

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    На своем поле в текущем чемпионате «Истанбулспор» набрал почти все свои очки в данном сезоне. В последних же пяти играх он дома трижды проиграл и дважды победил.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» делит с «Галатасараем» первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команд по 44 балла и отрыв в 14 баллов от ближайшего преследователя.

    «Канарейки» в этом чемпионате проиграли только один поединок из 17 проведенных. К этой же игре они подходят после домашней мировой со своим конкурентом за золото — 0:0.

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    • До этого команда выиграла четыре матча первенства подряд. Причем в этом отрезке она пропускала в каждом поединке и все встречи в этот период носили верховой характер.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Турции «Фенербахче» еще не уступал. За восемь проведенных игр он отпраздновал виктории в семи из них и раз расписал одну мировую.

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    «Фенербахче» выиграл у «Истанбулспора» в семи из восьми последних очных противостояний при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фенербахче» — 1.23, победа «Истанбулспора» — 13.20, ничья — 7.26.

    Один из претендентов на победу в этом чемпионате просто обязан обыгрывать главного аутсайдера лиги. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей в результативном матче.

    И также еще ставим в этом матче на ранний гол, который будет забит до 15-й минуты поединка.

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    «Истанбулспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» обыграет аутсайдера в результативном матче
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