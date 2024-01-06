Южная Корея сыграет на своем поле с Ираком в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 16:00 мск. Южная Корея — Ирак: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Южная Корея

Эта команда традиционно высоко котируется, и не только в Азии. Состав у корейцев по именам очень даже приличный.

В двух стартовых поединках квалификации на Мундиаль Южная Корея набрала 6 зачетных баллов. Да и забила команда 8 мячей, не пропустив ни разу.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Корейцы оставили ни с чем сборную Китая (3:0).

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Поединки с иракцами для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при двух ничьих.

И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Сон Хын Мин и его партнеры выглядят на голову сильнее соперника.

Ирак

Иракцам все никак не покорится выход на чемпионат мира. Правда, нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала многообещающе.

В своей группе Ирак захватил лидерство, набрав 6 очков в двух матчах. Разница мячей 6:1, однако соперники по квартету уж больно скромные…

Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная Ирака на выезде с минимальным счетом переиграла Вьетнам.

А вот до того команда учинила разгром индонезийцам (5:1). Да и вообще, иракцы не проигрывают еще с июня.

Нет сомнений, что Ирак будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются максимально использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.43.

На викторию Ирака дают — 11.00, ничья оценена — в 4.14.

Южная Корея выглядит явно предпочтительнее оппонента, однако может позволить себе некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.