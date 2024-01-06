Южная Корея
Эта команда традиционно высоко котируется, и не только в Азии. Состав у корейцев по именам очень даже приличный.
В двух стартовых поединках квалификации на Мундиаль Южная Корея набрала 6 зачетных баллов. Да и забила команда 8 мячей, не пропустив ни разу.
В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Корейцы оставили ни с чем сборную Китая (3:0).
Поединки с иракцами для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при двух ничьих.
И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Сон Хын Мин и его партнеры выглядят на голову сильнее соперника.
Ирак
Иракцам все никак не покорится выход на чемпионат мира. Правда, нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала многообещающе.
В своей группе Ирак захватил лидерство, набрав 6 очков в двух матчах. Разница мячей 6:1, однако соперники по квартету уж больно скромные…
Свой последний поединок команда провела успешно. Сборная Ирака на выезде с минимальным счетом переиграла Вьетнам.
А вот до того команда учинила разгром индонезийцам (5:1). Да и вообще, иракцы не проигрывают еще с июня.
Нет сомнений, что Ирак будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются максимально использовать контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.43.
На викторию Ирака дают — 11.00, ничья оценена — в 4.14.
Южная Корея
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.