«Базель» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:30 мск. «Базель» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Базель»

Эта команда текущий сезон проводит в непривычной борьбе за выживание в элите швейцарского футбола. Ныне «Базель» предпоследний в таблице.

А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 поединках чемпионата удалось забить лишь 23 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Базель» минимально одолел «Люцерн».

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В 18 матчах чемпионата Швейцарии «Базель» потерпел уже 10 поражений. Да и пропустила команда 33 мяча.

А вот в матче с «Баварией» команда явно постарается прыгнуть выше головы. Расчет швейцарцев лежит на недооценку со стороны соперника.

«Бавария»

Мюнхенцы привычно борются за Серебряную салатницу. Правда, пока команда отстает от «Байера» на 4 очка при имеющемся матче в запасе.

Более того, «Бавария» привычно блистает в плане реализации. В 15 матчах Бундеслиги мюнхенцы наколотили 49 мячей.

В предыдущем туре «Бавария» добыла очередные три очка. Команда Томаса Тухеля переиграла «Вольфсбург» (2:1).

Да и вообще, мюнхенцы выиграли в трех своих последних матчах. Между тем, на товарищеский матч Тухель вряд ли выставит сугубо основу.

Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, в контрольной встрече баварцы предстанут в экспериментальном кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.62.

На викторию «Базеля» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.75.

«Бавария» в любом виде выглядит мощнее швейцарцев , и уж точно начнет матч активно.

Наш прогноз — Победа «Баварии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.63.