«Базель»
Эта команда текущий сезон проводит в непривычной борьбе за выживание в элите швейцарского футбола. Ныне «Базель» предпоследний в таблице.
А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 поединках чемпионата удалось забить лишь 23 мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Базель» минимально одолел «Люцерн».
В 18 матчах чемпионата Швейцарии «Базель» потерпел уже 10 поражений. Да и пропустила команда 33 мяча.
А вот в матче с «Баварией» команда явно постарается прыгнуть выше головы. Расчет швейцарцев лежит на недооценку со стороны соперника.
«Бавария»
Мюнхенцы привычно борются за Серебряную салатницу. Правда, пока команда отстает от «Байера» на 4 очка при имеющемся матче в запасе.
Более того, «Бавария» привычно блистает в плане реализации. В 15 матчах Бундеслиги мюнхенцы наколотили 49 мячей.
В предыдущем туре «Бавария» добыла очередные три очка. Команда Томаса Тухеля переиграла «Вольфсбург» (2:1).
Да и вообще, мюнхенцы выиграли в трех своих последних матчах. Между тем, на товарищеский матч Тухель вряд ли выставит сугубо основу.
Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, в контрольной встрече баварцы предстанут в экспериментальном кадровом сочетании.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.62.
На викторию «Базеля» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.75.
«Бавария»
Наш прогноз — Победа «Баварии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.63.