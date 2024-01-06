ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихКиммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
    Все новости спорта

    «Бавария» быстро возьмет свое

    «Базель» — «Бавария». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Базель Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Базель» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    «Базель» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:30 мск. «Базель» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Базель»

    Эта команда текущий сезон проводит в непривычной борьбе за выживание в элите швейцарского футбола. Ныне «Базель» предпоследний в таблице.

    А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 поединках чемпионата удалось забить лишь 23 мяча.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Базель» минимально одолел «Люцерн».

    Все прогнозы на футбол

    В 18 матчах чемпионата Швейцарии «Базель» потерпел уже 10 поражений. Да и пропустила команда 33 мяча.

    А вот в матче с «Баварией» команда явно постарается прыгнуть выше головы. Расчет швейцарцев лежит на недооценку со стороны соперника.

    «Бавария»

    Мюнхенцы привычно борются за Серебряную салатницу. Правда, пока команда отстает от «Байера» на 4 очка при имеющемся матче в запасе.

    Более того, «Бавария» привычно блистает в плане реализации. В 15 матчах Бундеслиги мюнхенцы наколотили 49 мячей.

  • Инкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • Мерсисайдской команде потребуется усиление, если она намерена побороться за титул
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Бавария» добыла очередные три очка. Команда Томаса Тухеля переиграла «Вольфсбург» (2:1).

    Да и вообще, мюнхенцы выиграли в трех своих последних матчах. Между тем, на товарищеский матч Тухель вряд ли выставит сугубо основу.

    Гости больше сконцентрированы на чемпионате. Стало быть, в контрольной встрече баварцы предстанут в экспериментальном кадровом сочетании.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.62.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Базеля» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.75.

    «Бавария» в любом виде выглядит мощнее швейцарцев, и уж точно начнет матч активно.

    Наш прогноз — Победа «Баварии» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Остапенко — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Потапова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Носкова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Руне — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Надаль — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Базель» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» быстро возьмет свое
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры