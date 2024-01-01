На 1 января 18:00 по мск запланирован старт встречи 26-го тура Первой лиги Англии между «Уикомом» и «Бристоль Роверс». «Уиком» — «Бристоль Роверс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Уиком»

Хозяева продолжают опускаться ниже по турнирной таблице. Зона вылета уже в пяти очках. Сейчас клуб имеет 25 баллов на счету и находится на 19-й строчке.

Тем не менее в последних турах «Уиком» не терял все очки. В играх у него 3 ничьи. Он разошелся миром с «Дерби» (1:1) и «Порт Вэйлом» (1:1). Ничья была также с «Лейтон Ориент» (0:0).

Ни в одном из пяти матчей турнира «Уондерерс» не выиграл. Помимо ничьих у него были поражения от «Шрусбери» и «Эксетера» со счетом 0:1 в обоих случаях.

Все прогнозы на футбол

Последняя победа в Первой лиге у «Уикома» была 7 октября. Тогда он разгромил на выезде «Флитвуд» 4:1.

«Бристоль Роверс»

«Пираты» в последних матчах отбирали очки у соперников. Они победили «Портсмут» и «Чарльтон». В обоих случаях счет был 2:1 в их пользу.

Если бы не поражение от «Блэкпула» (1:3), то «Бристоль Роверс» имел бы серию из 5 побед во всех турнирах. Отметим, что гости обыграли «Крю» в Кубке Англии 4:2 и победили в чемпионате «Болтон» 2:1.

В целом за сезон у клуба следующие показатели: 9 побед, 7 ничьих и 7 поражений, 32 забитых и 30 пропущенных голов.

В турнирной таблице «Бристоль» занимает 9-е место. С учетом указанных результатов он имеет 34 набранных очка. Из этих 34 пунктов 14 были взяты на выезде.

Прогноз и ставка

Ставки принимаются с коэффициентами 2.90 и 2.38 на победу одной и другой команды, 3.40 — на ничью.

По текущим результатам «Бристоль» лучше своего соперника. «Уиком» давно не выигрывал в Первой лиге и сейчас пасет задних в таблице. Для «Бристоля» не проблема обыграть такого оппонента. Ранее он справился с лидером турнира.

Очередные 3 очка могут сделать команду лиже к зоне плей-офф. Ставка на то, что «Бристоль» прервет 4-матчевую серию поражений в очных встречах с «Уикомом» и одержит победу.