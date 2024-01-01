Япония сыграет на своем поле с Таиландом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 1 января, начало — в 08:00 мск. Япония — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Япония

Эта команда нынче смотрится весьма выгодно. В квалификации на Мундиаль сборная Страны Восходящего Солнца выиграла оба своих поединка.

Причем забила команда 10 мячей, не пропустив ни разу. Да и вообще, японцы прогрессируют семимильными шагами.

Свой последний поединок японцы провели успешно. На выезде команда отправила пять безответных мячей в ворота Сирии.

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С Таиландом Япония традиционно играет успешно. Во всех семи очных поединках «самураи» выигрывали.

В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет явные сложности с надежностью своих тылов.

Таиланд

Эта команда нынче выступает довольно таки прилично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 2 месте, сражаясь за проход в третий этап.

В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, Таиланд заметно прогрессирует, особенно в плане реализации.

Свой последний поединок Таиланда провела продуктивно. Команда уверенно расправилась с Сингапуром (3:1).

Номинальным гостям в этой встрече явно придется несладко. Проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

Наверняка Таиланд будет действовать вторым номером. Тягаться на равных с японцами тайцы явно не способны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.05.

На викторию Таиланда дают — 40.00, ничья оценена — в 12.50.

У тайцев огромные проблемы в плане надежности тылов , чем явно воспользуется сборная Японии.

Наш прогноз — Фора Японии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.62.