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    Япония сметет тайцев

    Япония — Таиланд. Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Таиланд
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    Такуми Минамино
    Япония сыграет на своем поле с Таиландом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 1 января, начало — в 08:00 мск. Япония — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Япония

    Эта команда нынче смотрится весьма выгодно. В квалификации на Мундиаль сборная Страны Восходящего Солнца выиграла оба своих поединка.

    Причем забила команда 10 мячей, не пропустив ни разу. Да и вообще, японцы прогрессируют семимильными шагами.

    Свой последний поединок японцы провели успешно. На выезде команда отправила пять безответных мячей в ворота Сирии.

    Все прогнозы на футбол

    С Таиландом Япония традиционно играет успешно. Во всех семи очных поединках «самураи» выигрывали.

    В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет явные сложности с надежностью своих тылов.

    Таиланд

    Эта команда нынче выступает довольно таки прилично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 2 месте, сражаясь за проход в третий этап.

    В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, Таиланд заметно прогрессирует, особенно в плане реализации.

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    • Свой последний поединок Таиланда провела продуктивно. Команда уверенно расправилась с Сингапуром (3:1).

    Номинальным гостям в этой встрече явно придется несладко. Проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    Наверняка Таиланд будет действовать вторым номером. Тягаться на равных с японцами тайцы явно не способны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.05.

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    На викторию Таиланда дают — 40.00, ничья оценена — в 12.50.

    У тайцев огромные проблемы в плане надежности тылов, чем явно воспользуется сборная Японии.

    Наш прогноз — Фора Японии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.62.

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    Япония — Таиланд: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Япония сметет тайцев
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