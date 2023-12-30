«Аль-Таавун» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» после 18-ти туров занимает четвертую позицию с отставанием в девять очков от второго места в зоне Лиги чемпионов, которого как раз занимает соперник.

Команда уже вылетела из Кубка Короля, где потерпела разгромное поражение на стадии четвертьфинала лидеру чемпионата «Аль-Хилялю» (0:3).

В своем последнем матче первенства Саудовской Аравии клуб оказался слабее своего соперника. На своем поле он остался не у дел в дуэли с «Аль-Фатех» (1:3).

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, а также один раз победил, так что сейчас у него явно не лучшая форма.

«Аль-Наср»

После 18-ти матчей чемпионата «Аль-Наср» занимает в второе место в зоне Лиги чемпионов, отставая от первого места на семь очков, так что ему будет сложно стать чемпионом.

Команда при этом успешно выступает в Кубке Короля, где Роналду и компания смогли выйти в четвертьфинал, обыграв на предыдущей стадии «Аль-Шабаб» (5:2) на выезде.

В своем последнем матче АПЛ клуб одержал очередную победу. В рамках чемпионата страны в выездном матче он разгромно обыграл «Аль-Иттихад» (5:2).

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, а также беспроигрышная серия в пять матчей, так что у гостей потрясающая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аль-Наср», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Аль-Таавуна» оценивается в 4,90, ничья — в 4,70.

В четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Аль-Наср» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.