«Ипсвич» — «Лестер». Матч пройдет в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа 26 декабря, начало — 22:45 (мск) «Ипсвич» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ипсвич»

Главная сенсация текущего сезона «Ипсвич» продолжает находится на втором месте с 52 очками и солидным отрывом от ближайших конкурентов в лице «Лидса» и «Саутгемптона».

В последнем туре дружина Кирана Маккены была уничтожена в гостях «Лидсом» со счетом 0:4. Уже в первом тайме соперник трижды поразил ворота «Ипсвича», а после перерыва игра превратилась в формальность.

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Тем не менее, у команды в шести последних матчах есть четыре победы, одна ничья и всего одно поражение. «Ипсвич» продолжает играть в очень яркий футбол, много забивает, при этом у своих ворот действует достаточно надежно.

Сразу три футболиста Конор Чаплин, Джордж Херст и Натан Бродхейд забили шесть и более мячей. А вообще ворота соперников в Чемпионшипе поразили уже 14 футболистов, что говорит о поставленной и выстроенной игре.

«Лестер»

Под руководством бывшего помощника Хосепа Гвардиолы по «Манчестер Сити» Энцо Марески «лисы» продолжают уверенно лидировать в Чемпионшипе с 58 очками после первого круга.

Отрыв от «Ипсвича» сейчас составляет шесть очков, а от третьей позиции и «Лидса» уже целых 13 очков. В пяти последних турах «Лестер» одержал пять побед, а вообще у команды в 23 турах всего 3 поражения и одна ничья.

В последнем матче на своем поле был разгромлен «Ротерхэм», занимающий последнее место. Голы в этом матче забивали Патсон Дака (дважды) и юный итальянский талант Чезаре Касадей, блестяще проявивший себя на недавнем молодежном чемпионате мира.

После вылета из АПЛ «Лестер» смог сохранить большую часть состава и сейчас сильно выделяется среди всех команд Чемпионшипа. К тому же Мареска провел очень качественное и точное усиление, что сделало «лис» командой фактически без слабых мест.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой встрече предлагают коэффициент на победу «Испвича» за 3,30, а на «Лестер» -2,14. Ничья — 3,60.

Соперники сейчас по праву лидируют в Чемпионшипе и показывают очень качественный футбол.

Но мы считаем, что шансы на победу в главном матче тура все-таки выше у гостей, которые гораздо сильнее по составу, и отличным прогнозом и ставкой на эту встречу будет победа «Лестера» за 2,14.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Лестера» плюс тотал больше 3,5 за 5,50. Оба клуба играют в атакующей манере, а хозяева после разгромного поражения в последнем туре со счетом 0:4 не будут отсиживаться в обороне, а постараются реабилитироваться.