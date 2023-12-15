ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы Маурисио ПочеттиноСамый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги Мануэль Угарте и Карим Адейеми«Боруссия» Дортмунд — ПСЖ 1:1. Онлайн
  • 03:53
    • Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
  • 01:06
    • «Милан» вырвал победу у «Ньюкасла» и будет играть в Лиге Европы
  • 01:01
    • Дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» не выявили победителя и пробились в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:58
    • «Порту» уверенно победил «Шахтер» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Атлетико» переиграл «Лацио» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Шальке» продолжит опускаться на дно?

    «Шальке 04» — «Гройтер Фюрт». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 15 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Гройтер Фюрт
    Прогноз и ставки на «Шальке 04» — «Гройтер Фюрт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шальке 04»
    15 декабря в рамках 17-го тура Второй Бундеслиги «Шальке» сыграет против «Гройтер Фюрта». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Шальке 04» — «Гройтер Фюрт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 15 Декабря 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •

    «Шальке 04»

    Команда имела много проблем в прошлом сезоне и по итогу вылетела из Бундеслиги. В нынешнем сезоне ситуация стала еще хуже — «Шальке» находится в нижней части таблицы Второй Бундеслиги. Команда отстает от зоны вылета лишь на 2 балла.

    Стоит отметить, что у «Шальке» далеко не самая лучшая оборона в лиге. Команда пропустила 33 гола за 16 встреч — это 3-е место с конца в лиге. При этом, «Шальке» забил 29 мячей.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Гройтер Фюрт

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.553.00Бонус$9500
    •

    Несмотря на турнирное положение команда довольно часто набирает очки. За последние 5 матчей в чемпионате «Шальке» выиграл 3 раза и дважды проиграл. В последнем туре команда обыграла «Ганзу» (2:0), забив всего голы во 2-м тайме. К тому же, «Шальке» не позволил нанесли сопернику ни одного удара в створ.

    Все прогнозы на футбол

    «Шальке» занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 12 очков из 21-го возможного, забив при этом 16 голов. В предстоящем матче «Шальке» встретится с одним из лидеров Второй Бундеслиги «Гройтер Фюртом» и попытается продлить свою победную серию, а получится ли?

    «Гройтер Фюрт»

    Команда проводит отличный сезон, занимая 4-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Гройтер» отстает от 2-й позиции лишь на 4 балла. У команды есть все шансы побороться за выход в Бундеслигу.

    У «Гройтера» одна из лучших оборонительных линий в лиге. Команда пропустила всего 18 голов за 16 встреч при 25-и забитых. В последних встречах «Гройтер» действительно пропускает очень мало.

  • Самый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
  • Маурисио Почеттино, возможно, уже пожалел, что ввязался в эту авантюру
  • Вчера

    • У команды продолжается беспроигрышная серия, которая продолжается 6 матчей. За этот период «Гройтер» выиграл 5 раз и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 1 гол при 11-и забитых — великолепный результат.

    Стоит отметить, что «Гройтер» не лучшим образом выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. Команда занимает лишь 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 8 очков из 21-го возможного на выезде. Из 18-и пропущенных голов 11 «Гройтер» пропустил на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Шальке» коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех «Гройтер Фюрта» оценивается в 3.00, ничья — в 3.55.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Гройтер Фюрт» сейчас на коне, команда показывает высокий уровень футбола. Можно предположить, что гости точно не проиграют в предстоящем матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Гройтер Фюрта» 0 за 2.20.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Эстудиантес — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Торонто — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Майами — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корне — Тан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Абдураимова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия 25 — Звезды и ВХЛ
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шальке 04» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Шальке» продолжит опускаться на дно?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры