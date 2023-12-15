15 декабря в рамках 17-го тура Второй Бундеслиги «Шальке» сыграет против «Гройтер Фюрта». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Шальке 04» — «Гройтер Фюрт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шальке 04»

Команда имела много проблем в прошлом сезоне и по итогу вылетела из Бундеслиги. В нынешнем сезоне ситуация стала еще хуже — «Шальке» находится в нижней части таблицы Второй Бундеслиги. Команда отстает от зоны вылета лишь на 2 балла.

Стоит отметить, что у «Шальке» далеко не самая лучшая оборона в лиге. Команда пропустила 33 гола за 16 встреч — это 3-е место с конца в лиге. При этом, «Шальке» забил 29 мячей.

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Несмотря на турнирное положение команда довольно часто набирает очки. За последние 5 матчей в чемпионате «Шальке» выиграл 3 раза и дважды проиграл. В последнем туре команда обыграла «Ганзу» (2:0), забив всего голы во 2-м тайме. К тому же, «Шальке» не позволил нанесли сопернику ни одного удара в створ.

Все прогнозы на футбол

«Шальке» занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 12 очков из 21-го возможного, забив при этом 16 голов. В предстоящем матче «Шальке» встретится с одним из лидеров Второй Бундеслиги «Гройтер Фюртом» и попытается продлить свою победную серию, а получится ли?

«Гройтер Фюрт»

Команда проводит отличный сезон, занимая 4-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Гройтер» отстает от 2-й позиции лишь на 4 балла. У команды есть все шансы побороться за выход в Бундеслигу.

У «Гройтера» одна из лучших оборонительных линий в лиге. Команда пропустила всего 18 голов за 16 встреч при 25-и забитых. В последних встречах «Гройтер» действительно пропускает очень мало.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая продолжается 6 матчей. За этот период «Гройтер» выиграл 5 раз и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 1 гол при 11-и забитых — великолепный результат.

Стоит отметить, что «Гройтер» не лучшим образом выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. Команда занимает лишь 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 8 очков из 21-го возможного на выезде. Из 18-и пропущенных голов 11 «Гройтер» пропустил на чужом поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Шальке» коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех «Гройтер Фюрта» оценивается в 3.00, ничья — в 3.55.

«Гройтер Фюрт» сейчас на коне, команда показывает высокий уровень футбола. Можно предположить, что гости точно не проиграют в предстоящем матче.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Гройтер Фюрта» 0 за 2.20.

Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.90.