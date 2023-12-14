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    «Карабах» пройдет в плей-офф Лиги Европы?

    «Карабах» — «Хеккен». Ставки (к. 1.96) и прогноз на Лигу Европы 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Хеккен»
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    «Карабах» в одной победе от плей-офф
    Ставки на поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы группы H между «Карабахом» и «Хеккеном». Встреча состоится 14 декабря в 20:45 мск. «Карабах» — «Хеккен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 14 Декабря 2023 года
    Карабах
  • Лига Европы. Группа H
    •  Карабах 20:45 Хеккен Хеккен
  • Гётеборг
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    «Карабах»

    «Карабаху» стоит быть расторопнее в концовке групповой стадии. Сейчас клубу нужно победить, поскольку в спину дышит «Мольде».

    Обе команды имеют по 7 очков. При этом хозяева идут вторыми, что позволяет им пройти в плей-офф, но уже третий тур подряд клуб не может победить.

    «Карабах» дважды проиграл «Байеру» со счетом 1:5 и 0:1. Также была результативная ничья с «Мольде» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    С учетом матчей в чемпионате Азербайджана «Карабах» выиграл 4 поединка из пяти, ни разу не уступив во всех пяти случаях. Ранее клуб разгромил «Габалу» 3:0 и «Сумгаит» 6:1.

    «Хеккен»

    «Хеккен» не имеет никаких шансов на успех в этом турнире. Даже Лига конференций ему не светит.

    Гости проиграли все 5 сыгранных матчей в Лиге Европы и забили всего 2 гола за этот отрезок при 15 пропущенных.

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    • В последних матчах еврокубка «Хеккен» проиграл «Мольде» со счетом 1:3 и 1:5. В прошлом туре шведский клуб уступил 0:2 «Байеру» на своем поле.

    После этого 7 декабря «осы» провели товарищеский матч с финским ХИКом, который закончился с результатом 3:4.

    Прогноз и ставка

    В данном случае букмекеры делают ставку на «Карабах». Его победа оценивается коэффициентом 1.34. Ставка на победу «Карабаха» принимается с котировкой 7.80.

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    «Карабах» имеет огромную мотивацию перед этой игрой. Так что аутсайдеру, не выигравшему ни одной встречи, будет нереально сложно набрать очки.

    Скорее всего, «скакуны» одержат победу как в прошлом матче. Хозяева много не забивают в ЛЕ, поэтому высокой результативности не стоит ждать.

    Рекомендуется две ставки. Одну можно сделать на «обе забьют (нет)», а вторую — на победу «Карабаха» + ТМ 3.5.

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    «Карабах» — «Хеккен»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» пройдет в плей-офф Лиги Европы?
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