Ставки на поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы группы H между «Карабахом» и «Хеккеном». Встреча состоится 14 декабря в 20:45 мск. «Карабах» — «Хеккен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Карабах»

«Карабаху» стоит быть расторопнее в концовке групповой стадии. Сейчас клубу нужно победить, поскольку в спину дышит «Мольде».

Обе команды имеют по 7 очков. При этом хозяева идут вторыми, что позволяет им пройти в плей-офф, но уже третий тур подряд клуб не может победить.

«Карабах» дважды проиграл «Байеру» со счетом 1:5 и 0:1. Также была результативная ничья с «Мольде» (2:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

С учетом матчей в чемпионате Азербайджана «Карабах» выиграл 4 поединка из пяти, ни разу не уступив во всех пяти случаях. Ранее клуб разгромил «Габалу» 3:0 и «Сумгаит» 6:1.

«Хеккен»

«Хеккен» не имеет никаких шансов на успех в этом турнире. Даже Лига конференций ему не светит.

Гости проиграли все 5 сыгранных матчей в Лиге Европы и забили всего 2 гола за этот отрезок при 15 пропущенных.

В последних матчах еврокубка «Хеккен» проиграл «Мольде» со счетом 1:3 и 1:5. В прошлом туре шведский клуб уступил 0:2 «Байеру» на своем поле.

После этого 7 декабря «осы» провели товарищеский матч с финским ХИКом, который закончился с результатом 3:4.

Прогноз и ставка

В данном случае букмекеры делают ставку на «Карабах». Его победа оценивается коэффициентом 1.34. Ставка на победу «Карабаха» принимается с котировкой 7.80.

«Карабах» имеет огромную мотивацию перед этой игрой. Так что аутсайдеру, не выигравшему ни одной встречи, будет нереально сложно набрать очки.

Скорее всего, «скакуны» одержат победу как в прошлом матче. Хозяева много не забивают в ЛЕ, поэтому высокой результативности не стоит ждать.

Рекомендуется две ставки. Одну можно сделать на «обе забьют (нет)», а вторую — на победу «Карабаха» + ТМ 3.5.