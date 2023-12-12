12 декабря на «Ивуд Парк» «Блэкберн» примет «Бристоль Сити» в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии. Начало игры в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Блэкберн»

«Бродяги» проиграли два последних матча в этом турнире. Они уступили 1:3 «Шеффилд Уэнсдей». Через неделю команда проиграла 0:2 «Лидсу».

Поражение от «павлинов» стало для хозяев третьим в четырех последних домашних поединках. За этот отрезок клуб обыграл дома только «Бирмингем» со счетом 4:2.

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«Блэкберн» пропускает третий матч подряд больше одного гола за игру. У команды один из наибольших показателей пропущенных голов в лиге (33).

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В таблице Чемпионшипа «Блэкберн» занимает 11-е место. На его счету сейчас 28 набранных очков.

«Бристоль Сити»

Гости находятся на три строчки ниже с 26 очками на счету. Разница в результатах небольшая, но вот их матчи по результативности отличаются, причем в меньшую сторону.

К поединку «Бристоль Сити» подходит с тремя поединка без побед. В двух случаях «горожане» потерпели поражение.

После домашней победы над «Мидлсбро» со счетом 3:2, «Бристоль» проиграл 0:1 «Саутгемптону». Далее «зарянки» уступили 1:2 «Норвичу».

9 декабря клуб из однойменного города сыграл вничью с «Хаддерсфилдом». Это была 5-я ничья для гостей, тогда как соперник сыграл мировую только раз.

Прогноз и ставка

«Блэкберн» — фаворит за 2.02. Ставка на победу «Бристоль Сити» принимается с коэффициентом 3.40.

Обе команды регулярно пропускают. В очных встречах размен был в трех из четырех поединков.

Можно взять ставку на то, что обе забьют. Коэффициент составляет 1.63.

«Бристоль» выиграл 2 из 3 матчей против «Блэкберна» и в трех последних не проигрывал «бродягам». Ставка на двойной исход с подстраховкой на «Бристоль Сити» можно взять за 1.74.