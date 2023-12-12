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    «Бристоль» постарается набрать очки

    «Блэкберн» — «Бристоль Сити». Ставки (к. 1.63) и прогноз на чемпионат Англии 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Бристоль Сити»
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    Матчи «Бристоль Сити» против «Мидлсбро»
    12 декабря на «Ивуд Парк» «Блэкберн» примет «Бристоль Сити» в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии. Начало игры в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Декабря 2023 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
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    «Блэкберн»

    «Бродяги» проиграли два последних матча в этом турнире. Они уступили 1:3 «Шеффилд Уэнсдей». Через неделю команда проиграла 0:2 «Лидсу».

    Поражение от «павлинов» стало для хозяев третьим в четырех последних домашних поединках. За этот отрезок клуб обыграл дома только «Бирмингем» со счетом 4:2.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Бристоль Сити

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    «Блэкберн» пропускает третий матч подряд больше одного гола за игру. У команды один из наибольших показателей пропущенных голов в лиге (33).

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    В таблице Чемпионшипа «Блэкберн» занимает 11-е место. На его счету сейчас 28 набранных очков.

    «Бристоль Сити»

    Гости находятся на три строчки ниже с 26 очками на счету. Разница в результатах небольшая, но вот их матчи по результативности отличаются, причем в меньшую сторону.

    К поединку «Бристоль Сити» подходит с тремя поединка без побед. В двух случаях «горожане» потерпели поражение.

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    • После домашней победы над «Мидлсбро» со счетом 3:2, «Бристоль» проиграл 0:1 «Саутгемптону». Далее «зарянки» уступили 1:2 «Норвичу».

    9 декабря клуб из однойменного города сыграл вничью с «Хаддерсфилдом». Это была 5-я ничья для гостей, тогда как соперник сыграл мировую только раз.

    Прогноз и ставка

    «Блэкберн» — фаворит за 2.02. Ставка на победу «Бристоль Сити» принимается с коэффициентом 3.40.

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    Обе команды регулярно пропускают. В очных встречах размен был в трех из четырех поединков.

    Можно взять ставку на то, что обе забьют. Коэффициент составляет 1.63.

    «Бристоль» выиграл 2 из 3 матчей против «Блэкберна» и в трех последних не проигрывал «бродягам». Ставка на двойной исход с подстраховкой на «Бристоль Сити» можно взять за 1.74.

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    «Блэкберн» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бристоль» постарается набрать очки
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