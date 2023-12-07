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    «Васко да Гама» победит и сохранит прописку в элите

    «Васко да Гама» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Ред Булл Брагантино»
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    Димитри Пайе
    «Васко да Гама» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Васко да Гама» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Декабря 2023 года
    Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 03:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Васко да Гама»

    Эта команда еще сражается за выживание. «Васко да Гама» лишь на один пункт опережают «Баию», что дает неплохие шансы на сохранение места в элите.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах «Васко да Гама» настреляла всего лишь 39 мячей.

    В своем последнем поединке чемпионата «Васко да Гама» проиграла. На выезде команда минимально уступила «Гремио».

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    Правда, команда не побеждает уже без малого месяц. А вот в двух последних своих поединках ей и вовсе не удалось добыть хотя бы балл.

    Вообще, «Васко да Гама» традиционно неплохо играет с «Ред Булл Брагантино». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.

    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда сейчас пребывает на 6 месте в таблице. «Ред Булл Брагантино» еще может рассчитывать на некоторый подъем.

    Главным положительным моментом в игре команды являются надежные тылы. «Быки» пропустили всего лишь 33 мяча.

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    • Последний поединок для команды сложился удачно. «Ред Булл Брагантино» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Коритибу».

    А вот до того «быки» трижды кряду уступили. Ну а последняя виктория в чемпионате случилась еще месяц назад.

    Гости еще имеют турнирную мотивацию. Да и пора бы «быкам» прерывать серию своих затянувшихся неудач.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Васко да Гамы» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 3.61, ничья оценена — в 3.35.

    Хозяева всеми силами борются за выживание, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Васко да Гама». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Васко да Гама» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. «Васко да Гама» победит и сохранит прописку в элите
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