«Васко да Гама» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Васко да Гама» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Васко да Гама»

Эта команда еще сражается за выживание. «Васко да Гама» лишь на один пункт опережают «Баию», что дает неплохие шансы на сохранение места в элите.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах «Васко да Гама» настреляла всего лишь 39 мячей.

В своем последнем поединке чемпионата «Васко да Гама» проиграла. На выезде команда минимально уступила «Гремио».

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Правда, команда не побеждает уже без малого месяц. А вот в двух последних своих поединках ей и вовсе не удалось добыть хотя бы балл.

Вообще, «Васко да Гама» традиционно неплохо играет с «Ред Булл Брагантино». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.

«Ред Булл Брагантино»

Эта команда сейчас пребывает на 6 месте в таблице. «Ред Булл Брагантино» еще может рассчитывать на некоторый подъем.

Главным положительным моментом в игре команды являются надежные тылы. «Быки» пропустили всего лишь 33 мяча.

Последний поединок для команды сложился удачно. «Ред Булл Брагантино» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Коритибу».

А вот до того «быки» трижды кряду уступили. Ну а последняя виктория в чемпионате случилась еще месяц назад.

Гости еще имеют турнирную мотивацию. Да и пора бы «быкам» прерывать серию своих затянувшихся неудач.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Васко да Гамы» предлагают — 2.08.

На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 3.61, ничья оценена — в 3.35.

Хозяева всеми силами борются за выживание , и уж точно будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Победа «Васко да Гама». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.