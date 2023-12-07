«Васко да Гама»
Эта команда еще сражается за выживание. «Васко да Гама» лишь на один пункт опережают «Баию», что дает неплохие шансы на сохранение места в элите.
В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах «Васко да Гама» настреляла всего лишь 39 мячей.
В своем последнем поединке чемпионата «Васко да Гама» проиграла. На выезде команда минимально уступила «Гремио».
Правда, команда не побеждает уже без малого месяц. А вот в двух последних своих поединках ей и вовсе не удалось добыть хотя бы балл.
Вообще, «Васко да Гама» традиционно неплохо играет с «Ред Булл Брагантино». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.
«Ред Булл Брагантино»
Эта команда сейчас пребывает на 6 месте в таблице. «Ред Булл Брагантино» еще может рассчитывать на некоторый подъем.
Главным положительным моментом в игре команды являются надежные тылы. «Быки» пропустили всего лишь 33 мяча.
Последний поединок для команды сложился удачно. «Ред Булл Брагантино» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Коритибу».
А вот до того «быки» трижды кряду уступили. Ну а последняя виктория в чемпионате случилась еще месяц назад.
Гости еще имеют турнирную мотивацию. Да и пора бы «быкам» прерывать серию своих затянувшихся неудач.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Васко да Гамы» предлагают — 2.08.
На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 3.61, ничья оценена — в 3.35.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Васко да Гама». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.