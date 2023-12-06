«Саарбрюккен» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Саарбрюккен» — «Айнтрахт» Фр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Саарбрюккен»

Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу немецком дивизионе. «Саарбрюккен» там находится на 11 месте таблицы.

Причем в 17 матчах команда выиграла всего 5 раз. Правда, проиграно всего 4 поединка при 8 паритетах.

Коэффициенты матча Саарбрюккен — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 5.104.401.65Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» не смог победить. Команда дома не сумела справиться с «Пройссен Мюнстером» (0:0).

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Интересно, что «Саарбрюккен» не пропускает в свои ворота уже в четырех матчах кряду. А уж надежность тылов в этой встрече явно пойдет в плюс!

И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только класса команде банально может не хватить.

«Айнтрахт» Фр

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент «Айнтрахт» Фр пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда особо не преуспевает. В 13 матчах игроки «Айнтрахта» Фр сумели отличиться лишь 19 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Фр уступил на выезде «Аугсбургу» (1:2).

А вот с обороной у команды все в порядке. Франкфуртцы в 13 матчах чемпионата пропустили в свои ворота 15 мячей.

Наверняка «Айнтрахт» Фр будет действовать первым номером. Гости явно сильнее соперника, к тому же особо мотивированы на Кубок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.64.

На викторию «Саарбрюккена» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.40.

«Айнтрахт» Фр явно сильнее соперника, что наверняка постарается доказать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.