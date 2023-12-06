«Саарбрюккен»
Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу немецком дивизионе. «Саарбрюккен» там находится на 11 месте таблицы.
Причем в 17 матчах команда выиграла всего 5 раз. Правда, проиграно всего 4 поединка при 8 паритетах.
Коэффициенты матча Саарбрюккен — Айнтрахт Ф
В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» не смог победить. Команда дома не сумела справиться с «Пройссен Мюнстером» (0:0).
Интересно, что «Саарбрюккен» не пропускает в свои ворота уже в четырех матчах кряду. А уж надежность тылов в этой встрече явно пойдет в плюс!
И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только класса команде банально может не хватить.
«Айнтрахт» Фр
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент «Айнтрахт» Фр пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда особо не преуспевает. В 13 матчах игроки «Айнтрахта» Фр сумели отличиться лишь 19 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Фр уступил на выезде «Аугсбургу» (1:2).
А вот с обороной у команды все в порядке. Франкфуртцы в 13 матчах чемпионата пропустили в свои ворота 15 мячей.
Наверняка «Айнтрахт» Фр будет действовать первым номером. Гости явно сильнее соперника, к тому же особо мотивированы на Кубок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.64.
На викторию «Саарбрюккена» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.40.
«Айнтрахт» Фр явно сильнее соперника, что
Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.