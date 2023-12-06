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    «Айнтрахт» начнет без раскачки

    «Саарбрюккен» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Саарбрюккен» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гетце
    «Саарбрюккен» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Саарбрюккен» — «Айнтрахт» Фр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Кубок 06 Декабря 2023 года
    Саарбрюккен
  • Германия. Кубок
    •  Саарбрюккен 20:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Саарбрюккен»

    Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу немецком дивизионе. «Саарбрюккен» там находится на 11 месте таблицы.

    Причем в 17 матчах команда выиграла всего 5 раз. Правда, проиграно всего 4 поединка при 8 паритетах.

    Коэффициенты матча Саарбрюккен — Айнтрахт Ф

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  • 5.104.401.65Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Саарбрюккен» не смог победить. Команда дома не сумела справиться с «Пройссен Мюнстером» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что «Саарбрюккен» не пропускает в свои ворота уже в четырех матчах кряду. А уж надежность тылов в этой встрече явно пойдет в плюс!

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Вот только класса команде банально может не хватить.

    «Айнтрахт» Фр

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент «Айнтрахт» Фр пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда особо не преуспевает. В 13 матчах игроки «Айнтрахта» Фр сумели отличиться лишь 19 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Фр уступил на выезде «Аугсбургу» (1:2).

    А вот с обороной у команды все в порядке. Франкфуртцы в 13 матчах чемпионата пропустили в свои ворота 15 мячей.

    Наверняка «Айнтрахт» Фр будет действовать первым номером. Гости явно сильнее соперника, к тому же особо мотивированы на Кубок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.64.

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    На викторию «Саарбрюккена» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.40.

    «Айнтрахт» Фр явно сильнее соперника, что наверняка постарается доказать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Саарбрюккен» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» начнет без раскачки
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