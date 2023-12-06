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    «Кристал Пэлас» — «Борнмут». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 декабря 2023 года

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    «Кристал Пэлас»
    6 декабря в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет против «Борнмута». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2023 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 22:30 Борнмут Борнмут
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    «Кристал Пэлас»

    Команда уже несколько лет является крепким середняком АПЛ. После 14-и туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице с 16-ю очками в активе. Команда отстает от зоны вылета на 9 очков и пока что может чувствовать себя спокойно.

    Главная проблема «Пэласа» — низкая результативность. Команда забила всего 14 голов за 14 встреч — это один из худших результатов в лиге. К тому же, «Кристал Пэлас» далек от своей идеальной формы.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Борнмут

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    За последние 5 матчей в АПЛ команда обыграла только «Бернли» (2:0), трижды проиграли и один раз сыграли вничью. За этот период «Пэлас» пропустил 8 голов при 7-и забитых.

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    В последнем туре команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1). «Кристал Пэлас» не сумел переиграть своего соперника, игра от начала до конца была равной.

    Стоит отметить, что команда занимает лишь 16-е место в лиге по результатам домашних матчей, набрав всего 5 очков из 18-и возможных.

    «Борнмут»

    Команда имеет много проблем в нынешнем сезоне, занимая лишь 16-е место в таблице. «Борнмут» находится в зоне риска, ведь команда опережает зону вылета лишь на 6 баллов. Если брать в расчет то, что «Эвертон» нащупает свою игру, то у «Борнмута» вполне возможны проблемы.

    Несмотря на турнирное положение, в последних матчах «Борнмут» показывает отличный футбол. За последние 5 туров в АПЛ команда проиграла только «Манчестер Сити» (1:6), трижды победила и один раз сыграла вничью.

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    • Стоит отметить, что команда выступала против непростых соперников. К примеру, был повержен «Ньюкасл» (2:0) и была ничья с «Астон Виллой» (2:2).

    Последний раз «Борнмут и "Кристал Пэлас" встречались между собой в мае этого года. В том матче "орлы" обыграли своего соперника со счетом 2:0.

    К тому же, в гостях "Борнмут" выступает не лучшим образом, занимая лишь 18-е место в лиге по этому показателю. Команда набрала всего 4 очка из 12-и возможных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом "Кристал Пэлас" коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех "Борнмута" оценивается в 3.25, ничья — в 3.50.

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    Обе команды начали набирать очки, потихоньку поднимая по турнирной таблице. Можно рискнуть и предположить, что игра закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.50.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.75.

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    «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
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