Менхенгладбахская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» М

«Боруссия» начала текущий розыгрыш Кубка Германии с разгромной победы над «Берзенбрюком» — 7:0.

В следующем раунде «Гладбах» выиграл на своем поле у «Хайденхайма» — 3:1.

«Боруссия» буксовала на старте сезона, но сейчас она на ходу, о чем свидетельствуют результаты.

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Команда Джерардо Сеоане потерпела лишь два поражения в девяти предыдущих матчах. При этом в обоих случаях она уступила в гостях.

Домашняя победная серия «Боруссии» составляет четыре победы с общим счетом 11:3.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в первом раунде национального кубка спокойно разобрался с берлинским «Маккаби» — 6:0.

А вот дальше команда Нико Ковача преподнесла пока что главную сенсацию турнира, выбив «Лейпциг» (1:0). Автором единственного гола стал чешский полузащитник Вацлав Черны.

В отличие от «Гладбаха», «волки» не лучшим образом провели основную часть осеннего отрезка.

«Вольфсбург» проиграл шесть из десяти последних матчей. При этом гостевая серия поражений составляет уже шесть матчей, в которых было пропущено 17 мячей.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» М в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Вольфсбурга» — за 2.98.

Несмотря на то, что у гостей в последнее время действительно было немало неприятных результатов, в данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы или статистику. Всё просто: в кубке может произойти что угодно, и лучшее тому доказательство — победа «Вольфсбурга» над «Лейпцигом».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.52.

Но также добавим, что в прошлом месяце «Гладбах» разнес Вольфсбург« в рамках Бундеслиги со счетом 4:0.