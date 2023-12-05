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    «Гладбах» снова нокаутирует «Вольфсбург»?

    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.52) и прогноз на Кубок Германии 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Вольфсбург»
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    «Боруссия» выиграла четыре предыдущих матча на своем поле с общим счетом 11:3
    Менхенгладбахская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Боруссия» М — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» начала текущий розыгрыш Кубка Германии с разгромной победы над «Берзенбрюком» — 7:0.

    В следующем раунде «Гладбах» выиграл на своем поле у «Хайденхайма» — 3:1.

    «Боруссия» буксовала на старте сезона, но сейчас она на ходу, о чем свидетельствуют результаты.

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    Команда Джерардо Сеоане потерпела лишь два поражения в девяти предыдущих матчах. При этом в обоих случаях она уступила в гостях.

    Домашняя победная серия «Боруссии» составляет четыре победы с общим счетом 11:3.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в первом раунде национального кубка спокойно разобрался с берлинским «Маккаби» — 6:0.

    А вот дальше команда Нико Ковача преподнесла пока что главную сенсацию турнира, выбив «Лейпциг» (1:0). Автором единственного гола стал чешский полузащитник Вацлав Черны.

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    • В отличие от «Гладбаха», «волки» не лучшим образом провели основную часть осеннего отрезка.

    «Вольфсбург» проиграл шесть из десяти последних матчей. При этом гостевая серия поражений составляет уже шесть матчей, в которых было пропущено 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» М в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Вольфсбурга» — за 2.98.

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    Несмотря на то, что у гостей в последнее время действительно было немало неприятных результатов, в данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы или статистику. Всё просто: в кубке может произойти что угодно, и лучшее тому доказательство — победа «Вольфсбурга» над «Лейпцигом».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.52.

    Но также добавим, что в прошлом месяце «Гладбах» разнес Вольфсбург« в рамках Бундеслиги со счетом 4:0.

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    «Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. «Гладбах» снова нокаутирует «Вольфсбург»?
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