«Боруссия» М
«Боруссия» начала текущий розыгрыш Кубка Германии с разгромной победы над «Берзенбрюком» — 7:0.
В следующем раунде «Гладбах» выиграл на своем поле у «Хайденхайма» — 3:1.
«Боруссия» буксовала на старте сезона, но сейчас она на ходу, о чем свидетельствуют результаты.
Команда Джерардо Сеоане потерпела лишь два поражения в девяти предыдущих матчах. При этом в обоих случаях она уступила в гостях.
Домашняя победная серия «Боруссии» составляет четыре победы с общим счетом 11:3.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» в первом раунде национального кубка спокойно разобрался с берлинским «Маккаби» — 6:0.
А вот дальше команда Нико Ковача преподнесла пока что главную сенсацию турнира, выбив «Лейпциг» (1:0). Автором единственного гола стал чешский полузащитник Вацлав Черны.
В отличие от «Гладбаха», «волки» не лучшим образом провели основную часть осеннего отрезка.
«Вольфсбург» проиграл шесть из десяти последних матчей. При этом гостевая серия поражений составляет уже шесть матчей, в которых было пропущено 17 мячей.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» М в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Вольфсбурга» — за 2.98.
Несмотря на то, что у гостей в последнее время действительно было немало неприятных результатов, в данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы или статистику. Всё просто: в кубке может произойти что угодно, и лучшее тому доказательство — победа «Вольфсбурга» над «Лейпцигом».
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.52.
Но также добавим, что в прошлом месяце «Гладбах» разнес Вольфсбург« в рамках Бундеслиги со счетом 4:0.