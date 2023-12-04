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    Уверенная виктория «Ривер Плейта»?

    «Ривер Плейт» — «Бельграно». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Бельграно»
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    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Бельграно» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Ривер Плейт» — «Бельграно»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ривер Плейт»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В регулярном чемпионате «Ривер Плейт» занял 2 место.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 14 матчах игроки «Ривер Плейта» отличились 24 точными выстрелами.

    В своем последнем поединке «Ривер Плейт» не сумел победить. Команда расписала сухую мировую с «Институто».

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    Правда, «Ривер Плейт» не смог выиграть в четырех своих последних матчах. Так что в плей-офф команда явно будет стремиться прервать столь неудачный сериал.

    Вообще, «Ривер Плейт» традиционно сложно играет с «Бельграно». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

    «Бельграно»

    Эта команда по результатам выглядит довольно неплохо. «Бельграно» финишировал на 3 месте в регулярном чемпионате.

    Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 14 матчах в сетке ворот «Бельграно» побывало 18 мячей.

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  • Сегодня

    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Бельграно» потерпел разгромное поражение от «Расинга» (1:4).

    Более того, осенний цикл команда проводит нестабильно. Например, дома «Бельграно» умудрился уступить «Тигре» (0:3).

    Гости максимально мотивированы дать бой столь сильному сопернику. Причем в последней очной встрече команде удалось одолеть «Ривер Плейт» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Бельграно» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.94.

    «Ривер Плейт» выглядит монолитнее соперника, который к тому же в последних матчах явно пробуксовывает.

    Наш прогноз — Фора «Ривер Плейта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    «Ривер Плейт» — «Бельграно»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Ривер Плейта»?
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