«Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Бельграно» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Ривер Плейт» — «Бельграно»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ривер Плейт»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В регулярном чемпионате «Ривер Плейт» занял 2 место.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 14 матчах игроки «Ривер Плейта» отличились 24 точными выстрелами.

В своем последнем поединке «Ривер Плейт» не сумел победить. Команда расписала сухую мировую с «Институто».

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Правда, «Ривер Плейт» не смог выиграть в четырех своих последних матчах. Так что в плей-офф команда явно будет стремиться прервать столь неудачный сериал.

Вообще, «Ривер Плейт» традиционно сложно играет с «Бельграно». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

«Бельграно»

Эта команда по результатам выглядит довольно неплохо. «Бельграно» финишировал на 3 месте в регулярном чемпионате.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 14 матчах в сетке ворот «Бельграно» побывало 18 мячей.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Бельграно» потерпел разгромное поражение от «Расинга» (1:4).

Более того, осенний цикл команда проводит нестабильно. Например, дома «Бельграно» умудрился уступить «Тигре» (0:3).

Гости максимально мотивированы дать бой столь сильному сопернику. Причем в последней очной встрече команде удалось одолеть «Ривер Плейт» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.63.

На викторию «Бельграно» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.94.

«Ривер Плейт» выглядит монолитнее соперника , который к тому же в последних матчах явно пробуксовывает.

Наш прогноз — Фора «Ривер Плейта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.