«Расинг» Авельянеда сыграет на своем поле с «Росарио Сентраль» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 03:30 мск. «Расинг» Авельянеда — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Расинг» Авельянеда

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В регулярном чемпионате «Расинг» Авельянеда занял 1 место.

В плане реализации команда выглядит вполне прилично. В 14 матчах игроки «Расинга» отличились 22 результативными ударами.

В своем последнем поединке «Расинг» Авельянеда добыл викторию. Команда учинила разгром «Бельграно» (4:1).

Все прогнозы на футбол

Причем «Расинг» Авельянеда до того переиграл еще и «Ланус» (2:0). А вот не проигрывает команда уже почти 2 месяца.

Вообще, «Расинг» традиционно сложно играет с «Росарио Сентраль». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

«Росарио Сентраль»

Эта команда не столь успешно финишировала в регулярном чемпионате. «Росарио Сентраль» занял лишь 4 место.

Вот только атака команды не радует высокой результативностью. В 14 матчах игроки «Росарио Сентраль» отличились всего 17 забитыми мячами.

Последний поединок для команды сложился успешно. «Росарио Сентраль» сумел одолеть «Арсенал» Саранди (2:1).

Более того, осенний цикл команда проводит вполне прилично. Из пяти последних матчей она сумела извлечь три виктории при двух паритетах.

Гости максимально мотивированы дать бой столь сильному сопернику. Правда, команда не обыгрывала «Расинг» уже 2 года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Расинга» Авельянеда предлагают — 1.98.

На викторию «Росарио Сентраль» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды проводят неплохой отрезок, к тому же способны прибавить во всех игровых компонентах .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.