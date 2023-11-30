В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» сыграет с «Аяксом» на поле стадиона «Велодром». Начало 30 ноября в 23:00 мск. «Марсель» — «Аякс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

К матчу команда подходит с грузом давления, которое обусловлено чередой неудачных выступлений и потерей очков. Клуб набрал всего 2 пункта в 4 турах.

«Марсель» проиграл «Ницце» и «Лансу» (0:1), сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) и «Лиллем» (0:0). Эту серость разбавили две победы над АЕКом в Лиге Европы (2:0, 3:1).

Коэффициенты матча Марсель — Аякс 1X2Новым игрокам 1.634.405.10Бонус$9500

До этого «олимпийцы» в ЛЕ не побеждали. Они добились лишь ничьих в матчах с «Аяксом» (3:3) и «Брайтоном» (2:2).

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Благодаря тому, что «Марсель» ни разу не проиграл, он опережает всех своих оппонентов. Ближайшим является «Брайтон», который имеет 7 очков и отстает на один пункт.

«Аякс»

У «аяксидов» ситуация непростая. У них всего 2 очка и рассчитывать на выход в плей-офф уже никак не получится. При этом остается Лига конференций. Но для этого нужно обыграть АЕК в последнем туре. Также необходимо набрать баллы в Марселе.

«Аякс» проиграл два последних поединка в еврокубке. Он уступил «Брайтону» со счетом 0:2 в обоих случаях. Таким образом, клуб остается без побед в турнире и замыкает четверку в группе.

Вообще октябрь-ноябрь стал периодом потрясений для экс-чемпиона Нидерландов. Кроме поражений от АЗ (1:2) и «Утрехта» (3:4), команда Ван ’т Схипа потерпела сокрушительно-унизительное фиаско в игре с ПСВ (2:5).

9 ноября «красно-белые» проиграли «Брайтону» и после этого провели два матча в Эредивизии. Удалось добиться со скромным «Алмере Сити» (2:2) и разгромить «Витесс» 5:0.

Прогноз и ставка

1.67 и 4.90 — букмекеры почти не верят в успех гостей. На ничью они предлагают поставить с коэффициентом 4.20.

«Аяксу» нужно побеждать, но сделать это на «Велодроме» будет непросто. «Марсель» не проиграл дома в этом сезоне ни разу. К тому же «марсельцы» вряд ли откажутся от очков в преддверии матча «Брайтона» с АЕКом, а «аяксиды» проиграли 3 из 4 последних поединков на выезде.

Прошлая игра закончилась вничью 3:3. Букмекеры ждут верховой матч. Обе команды настроены на победу. «Марселю» она позволит гарантировано сохранить 1-е место и продлить серию, а «Аякс» повысит шансы на попадание в плей-офф ЛК.

Рекомендуется поставить на победу «Марселя» + ТБ 2.5 за 2.34, а также на «обе забьют + ТБ 2.5» за 2.01.