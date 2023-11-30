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    Обойдет ли «Клаксвик» «Слован» Братислава?

    «Клаксвик» — «Слован» Братислава. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Слован» Братислава
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    «Слован» — фаворит матча
    «Клаксвик» сыграет на своем поле со «Слованом» Братислава в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Клаксвик» — «Слован» Братислава: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Клаксвик»

    В третьем туре основной сетки Лиги конференций «Клаксвик» одержал первую победу, обыграв «Олимпию» (3:0). Но уже в четвертом потерпел поражение от нее же (0:2).

    До этого клуб с фарерских островов сыграл вничью с французским «Лиллем» (0:0) и проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). В квартете А «Клаксвик» занимает третье место и отстает от соперника на три пункта.

    В чемпионате Фарерских островов КИ провел свой последний матч в 27-м туре против «Викингура». Встреча завершилась победой соперника (1:2). Теперь клуб лидирует с отрывом в семь очков.

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    В шести предыдущих поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях в последних матчах.

    «Слован» Братислава

    «Слован» в Лиге конференций показывал 100-й результат, пока не встретился в третьем туре с французским «Лиллем» (1:2). В четвертом туре между ними уже была зафиксирована ничья 1:1.

    До этого словацкий клуб выиграл два матча. Сначала коллектив из Братиславы выиграл у «Клаксвика» (2:1), а затем переиграл «Олимпию» (1:0). В квартете А футболисты «Слована» занимают 2-е место с 7 набранными очками.

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    • «Слован» — занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии — в активе команды 38 очков. Идущая на втором месте «Жилина» отстает на шесть пунктов.

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах кряду в последних из них, так что шансы гостей выглядят предпочтительнее.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Слован» коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Клаксвика» оценивается в 3,17, ничья — в 3,62.

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    В трех последних и в шести из семи последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Слован» выиграет за 2,14.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,25, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Клаксвик» — «Слован» Братислава: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Клаксвик» «Слован» Братислава?
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