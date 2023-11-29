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    «Наполи» увезет очки из Мадрида

    «Реал» — «Наполи». Ставка (к. 2.04) и прогноз на Лигу чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Наполи»
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    «Наполи»
    29 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Наполи». Поединок квартета С запланирован на 23:00 по мск. «Реал» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 29 Ноября 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Реал»

    Мадридский коллектив уже досрочно обеспечил себе выход в плей-офф этого розыгрыша Лиги чемпионов. Он выиграл все четыре проведенные игры с общим счетом 9:3 и идет во главе квартета.

    Начали данное соревнование «сливочные» с домашней непростой виктории над берлинским «Унионом» со счетом 1:0, затем обыграли предстоящего противника на его поле 3:2.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Наполи

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    В последующих двух турах «Реал» дважды положил на лопатки португальскую «Брагу», одолев ее сперва в гостях 2:1, а потом разгромив и на своем поле со счетом 3:0.

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    На выходных «Королевский клуб» обыграл «Кадис» 3:0 в чемпионате Испании, где он идет среди лидеров. И этой викторий он продлил свое победное шествие до трех матчей кряду. А не уступают мадридцы вот уже как 11 игр подряд, выиграв девять из них.

    «Наполи»

    Чемпион Италии в таблице квартета С расположился вслед за своим предстоящим противником, набрав семь баллов и опережает третье место на четыре очка.

    Неаполитанцы в данном турнире стартовали с выездной виктории над «Брагой» со счетом 2:1, затем они дома уступили 2:3 как раз мадридскому «Реалу».

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    • После этого «Наполи» провел два поединка с берлинским «Унионом», который обыграли на выезде 1:0 и расписали с ним домашнюю мировую 1:1.

    Коллективу из юга Италии будет крайне трудно защитить свой чемпионский титул. После 13 туров в таблице Серии А он идет четвертым, уступая 12 баллов лидирующему «Интеру». Накануне этого поединка о обыграл в гостях 2:1 «Аталанту».

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    В противостоянии данных клубов было пять очных встреч, четыре из которых выиграл мадридский коллектив и раз команды сыграли вничью. Причем в четырех случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реала» — 1.86, победа «Наполи» — 4.30, ничья — 4.10.

    Скорее всего, «Реал» побережет своих лидеров и вполне может сыграть не основным составом, что даст шанс «Наполи» увезти очки из Мадрида.

    И также прогнозируем, что оппоненты, как и в первом их поединке, забьют друг другу и превысят верховой тотал.

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    «Реал» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» увезет очки из Мадрида
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