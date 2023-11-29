29 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Наполи». Поединок квартета С запланирован на 23:00 по мск. «Реал» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал»

Мадридский коллектив уже досрочно обеспечил себе выход в плей-офф этого розыгрыша Лиги чемпионов. Он выиграл все четыре проведенные игры с общим счетом 9:3 и идет во главе квартета.

Начали данное соревнование «сливочные» с домашней непростой виктории над берлинским «Унионом» со счетом 1:0, затем обыграли предстоящего противника на его поле 3:2.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Наполи 1X2Новым игрокам 1.853.904.20Бонус$9500

В последующих двух турах «Реал» дважды положил на лопатки португальскую «Брагу», одолев ее сперва в гостях 2:1, а потом разгромив и на своем поле со счетом 3:0.

Все прогнозы на футбол

На выходных «Королевский клуб» обыграл «Кадис» 3:0 в чемпионате Испании, где он идет среди лидеров. И этой викторий он продлил свое победное шествие до трех матчей кряду. А не уступают мадридцы вот уже как 11 игр подряд, выиграв девять из них.

«Наполи»

Чемпион Италии в таблице квартета С расположился вслед за своим предстоящим противником, набрав семь баллов и опережает третье место на четыре очка.

Неаполитанцы в данном турнире стартовали с выездной виктории над «Брагой» со счетом 2:1, затем они дома уступили 2:3 как раз мадридскому «Реалу».

После этого «Наполи» провел два поединка с берлинским «Унионом», который обыграли на выезде 1:0 и расписали с ним домашнюю мировую 1:1.

Коллективу из юга Италии будет крайне трудно защитить свой чемпионский титул. После 13 туров в таблице Серии А он идет четвертым, уступая 12 баллов лидирующему «Интеру». Накануне этого поединка о обыграл в гостях 2:1 «Аталанту».

В противостоянии данных клубов было пять очных встреч, четыре из которых выиграл мадридский коллектив и раз команды сыграли вничью. Причем в четырех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реала» — 1.86, победа «Наполи» — 4.30, ничья — 4.10.

Скорее всего, «Реал» побережет своих лидеров и вполне может сыграть не основным составом, что даст шанс «Наполи» увезти очки из Мадрида.

И также прогнозируем, что оппоненты, как и в первом их поединке, забьют друг другу и превысят верховой тотал.