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    Миланский клуб увезет три очка из Лиссабона

    «Бенфика» — «Интер». Ставка (к. 2.64) и прогноз на Лигу чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян
    29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Бенфика» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 29 Ноября 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Бенфика»

    «Бенфика» разочаровала болельщиков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До сих пор не набрано ни одного очка. Команда проиграла четыре матча из четырех.

    «Орлы» постараются наконец-то исправить ситуацию в домашней встрече с «Интером». Миланский клуб уже вышел в плей-офф, поэтому наверняка в предстоящем матче не сыграет основным составом.

    Коэффициенты матча Бенфика — Интер

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  • 2.653.552.65Бонус$9500
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    В чемпионате Португалии «Бенфика» смотрится куда увереннее. Клуб лидирует в таблице с 28 очками. В 11 матчах «орлы» уступили лишь однажды.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В родных стенах «Бенфика» будет стараться играть первым номером. У команды неплохие шансы на успех. Главное — реализовать голевые моменты у чужих ворот.

    «Интер»

    «Интер» в прошлом сезоне прекрасно выступил в Лиге чемпионов. Команда дошла до финала, где проиграла «Манчестер Сити». Фанаты рассчитывают, что в текущем сезоне нерадзурри проявят себя так же достойно.

    Миланская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный вопрос — какое место займет «Интер» по итогам группового этапа. После четырех встреч у подопечных Симоне Индзаги 10 очков — столько же у «Реала Сосьедад».

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    • В последних семи матчах во всех турнирах у «Интера» шесть побед и одна ничья. Совсем недавно у миланского клуба отобрал очки «Ювентус». Матч Серии А закончился вничью 1:1.

    В нынешнем сезоне «Интер» в гостях еще ни разу не проиграл. Команда хочет финишировать на первом месте в группе, так что настрой у итальянцев должен быть боевой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.61. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.64. Ничья оценена — в 3.47.

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    Можно сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 2.64.

    Еще один наш прогноз— в матче забьют обе команды за 1.71.

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    «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Миланский клуб увезет три очка из Лиссабона
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