«Бенфика»
«Бенфика» разочаровала болельщиков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До сих пор не набрано ни одного очка. Команда проиграла четыре матча из четырех.
«Орлы» постараются наконец-то исправить ситуацию в домашней встрече с «Интером». Миланский клуб уже вышел в плей-офф, поэтому наверняка в предстоящем матче не сыграет основным составом.
Коэффициенты матча Бенфика — Интер
В чемпионате Португалии «Бенфика» смотрится куда увереннее. Клуб лидирует в таблице с 28 очками. В 11 матчах «орлы» уступили лишь однажды.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В родных стенах «Бенфика» будет стараться играть первым номером. У команды неплохие шансы на успех. Главное — реализовать голевые моменты у чужих ворот.
«Интер»
«Интер» в прошлом сезоне прекрасно выступил в Лиге чемпионов. Команда дошла до финала, где проиграла «Манчестер Сити». Фанаты рассчитывают, что в текущем сезоне нерадзурри проявят себя так же достойно.
Миланская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный вопрос — какое место займет «Интер» по итогам группового этапа. После четырех встреч у подопечных Симоне Индзаги 10 очков — столько же у «Реала Сосьедад».
В последних семи матчах во всех турнирах у «Интера» шесть побед и одна ничья. Совсем недавно у миланского клуба отобрал очки «Ювентус». Матч Серии А закончился вничью 1:1.
В нынешнем сезоне «Интер» в гостях еще ни разу не проиграл. Команда хочет финишировать на первом месте в группе, так что настрой у итальянцев должен быть боевой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.61. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.64. Ничья оценена — в 3.47.
Можно сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 2.64.
Еще один наш прогноз— в матче забьют обе команды за 1.71.