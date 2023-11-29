29 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Бенфика» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бенфика»

«Бенфика» разочаровала болельщиков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До сих пор не набрано ни одного очка. Команда проиграла четыре матча из четырех.

«Орлы» постараются наконец-то исправить ситуацию в домашней встрече с «Интером». Миланский клуб уже вышел в плей-офф, поэтому наверняка в предстоящем матче не сыграет основным составом.

Коэффициенты матча Бенфика — Интер 1X2Новым игрокам 2.653.552.65Бонус$9500

В чемпионате Португалии «Бенфика» смотрится куда увереннее. Клуб лидирует в таблице с 28 очками. В 11 матчах «орлы» уступили лишь однажды.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В родных стенах «Бенфика» будет стараться играть первым номером. У команды неплохие шансы на успех. Главное — реализовать голевые моменты у чужих ворот.

«Интер»

«Интер» в прошлом сезоне прекрасно выступил в Лиге чемпионов. Команда дошла до финала, где проиграла «Манчестер Сити». Фанаты рассчитывают, что в текущем сезоне нерадзурри проявят себя так же достойно.

Миланская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный вопрос — какое место займет «Интер» по итогам группового этапа. После четырех встреч у подопечных Симоне Индзаги 10 очков — столько же у «Реала Сосьедад».

В последних семи матчах во всех турнирах у «Интера» шесть побед и одна ничья. Совсем недавно у миланского клуба отобрал очки «Ювентус». Матч Серии А закончился вничью 1:1.

В нынешнем сезоне «Интер» в гостях еще ни разу не проиграл. Команда хочет финишировать на первом месте в группе, так что настрой у итальянцев должен быть боевой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.61. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.64. Ничья оценена — в 3.47.

Можно сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 2.64.

Еще один наш прогноз— в матче забьют обе команды за 1.71.