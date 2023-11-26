«Ницца» примет «Тулузу» в 13 туре французской Лиги 1. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 15:00 по мск. «Ницца» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

По итогам 12 проведенных туров «Ницца» с 26 набранными очками находится на второй строке в турнирной таблице Лиги 1. От первого «ПСЖ» она отстает всего на балл.

«Гимназисты» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений. У них семь викторий и пять мировых исходов. Причем пропустили они всего четыре гола при 13 забитых.

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В прошлом туре «южане» на выезде поделили очки с середняком «Монпелье» 0:0. И этой ничьей они прервали свою серию из четырех побед. А не пропускают «орлята» уже семь игр кряду.

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На своей территории «Ницца» в текущем чемпионата три матча выиграла и расписала столько же мировых, пропустив только один гол при шести забитых.

«Тулуза»

«Тулуза» с 12 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. Красную зону она обходит всего лишь на балл.

«Малыши» за всю турнирную дистанцию отпраздновали только две виктории, шесть встреч они еще свели вничью и четыре раза проиграли, разница мячей — 13:16.

В рамках чемпионата страны «фиолетовые» не могут выиграть на протяжении последних пяти матчей. В этот период они дважды уступили и три игры свели вничью, в том числе и в прошлом туре — в гостях с «Лиллем» 1:1.

Вне родных стен у «Тулузы» в этом розыгрыше Лиги 1 одна виктория, три мировых исхода и столько же поражений.

Три из пяти минувших очных встреч этих команд завершились вничью и дважды сильнее была «Ницца». Причем в четырех случаях поединки носили низовой характер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ниццы» — 1.56, победа «Тулузы» — 7.05, ничья — 4.27.

Ставим здесь на низовой исход, ведь и в очных противостояниях, и в этом чемпионате в целом, эти команды не отличаются результативностью.

И также еще рискнем поставить гол гостей, так как вечно не может длиться сухая серию у «Ниццы».