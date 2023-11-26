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    «Черноморец» Нв — «Нефтехимик». Ставка (к. 3.06) и прогноз на Первую лигу 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Нефтехимик»
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    Вадим Гаранин
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Ноября 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Черноморец» Нв

    У «моряков» уже случилась тренерская отставка. Константин Зырянов был уволен, а на его место назначен Вадим Гаранин.

    Это и немудрено, ведь команда обитает в зоне вылета, выиграв всего в трех матчах из 19. Да и атака не блещет: всего 17 забитых мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черноморец» Нв дома уступил столь проблемному же «Ленинградцу» (0:1).

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    А вот последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Причем тогда был обыгран тот самый «Ленинградец» (1:0).

    И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Приход Гаранина явно придаст мотивации игрокам «Черноморца» Нв.

    «Нефтехимик»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит явно хуже ожидаемого. Нижнекамцы лишь совсем недавно покинули зону вылета.

    Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 19 матчах подопечные Кирилла Новикова забили всего 14 мячей.

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    • Свой последний поединок «Нефтехимик» провел не столь успешно. Дома команда не смогла переиграть слабенький «Сокол» (0:0).

    Да и вообще, «Нефтехимик» не забивает в последних четырех матчах. Причем в двух крайних поединках команда не пропустила ни разу.

    Наверняка «Нефтехимик» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены воспользоваться перестройкой в стане оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.62.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.06.

    Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, да и перемены в стане «моряков» не могут пройти бесследно.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Черноморец» Нв — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать не получится!
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