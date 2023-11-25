«Арсенал» Тула
Эта команда постепенно приходит в себя после неудачного старта. Туляки уже пятые, и это далеко не предел!
Правда, с реализацией у «канониров» все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась лишь 24 голами.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Арсенал» Тула уверенно расправился с «Енисеем» (2:0).
Интересно, что из пяти своих последних поединков «Арсенал» Тула выиграл в четырех при одном паритете. Да и вообще, «пушкари» нынче несутся!
И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать середняка лиги туляки просто обязаны.
КАМАЗ
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, в целом, на своем уровне. Текущее 8 место можно аттестовать, как удачный промежуточный результат.
Главным бичом команды является слабая атака. В 19 матчах челнинцы настреляли всего 19 мячей.
Свой последний поединок КАМАЗ провел не столь успешно. Челнинцы расписали боевую мировую с нестабильным «Шинником» (2:2).
До того же челнинцы не дали себя обыграть «Алании» (1:1). А вот чуть раньше КАМАЗ переиграл крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).
Наверняка КАМАЗ постарается дать бой набирающим ход тулякам. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.00.
На викторию КАМАЗа дают — 3.81, ничья оценена — в 3.22.
Туляки
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.34.