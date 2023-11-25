«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Эта команда постепенно приходит в себя после неудачного старта. Туляки уже пятые, и это далеко не предел!

Правда, с реализацией у «канониров» все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась лишь 24 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Арсенал» Тула уверенно расправился с «Енисеем» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Интересно, что из пяти своих последних поединков «Арсенал» Тула выиграл в четырех при одном паритете. Да и вообще, «пушкари» нынче несутся!

И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать середняка лиги туляки просто обязаны.

КАМАЗ

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, в целом, на своем уровне. Текущее 8 место можно аттестовать, как удачный промежуточный результат.

Главным бичом команды является слабая атака. В 19 матчах челнинцы настреляли всего 19 мячей.

Свой последний поединок КАМАЗ провел не столь успешно. Челнинцы расписали боевую мировую с нестабильным «Шинником» (2:2).

До того же челнинцы не дали себя обыграть «Алании» (1:1). А вот чуть раньше КАМАЗ переиграл крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).

Наверняка КАМАЗ постарается дать бой набирающим ход тулякам. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.00.

На викторию КАМАЗа дают — 3.81, ничья оценена — в 3.22.

Туляки ныне пребывают в прекрасных кондициях , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.34.