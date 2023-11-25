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    «Арсенал» Тула — КАМАЗ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Первую лигу 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — КАМАЗ
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    Дмитрий Барков
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Ноября 2023 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Арсенал» Тула

    Эта команда постепенно приходит в себя после неудачного старта. Туляки уже пятые, и это далеко не предел!

    Правда, с реализацией у «канониров» все еще туговато. В 19 поединках первенства команда отличилась лишь 24 голами.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Арсенал» Тула уверенно расправился с «Енисеем» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Интересно, что из пяти своих последних поединков «Арсенал» Тула выиграл в четырех при одном паритете. Да и вообще, «пушкари» нынче несутся!

    И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать середняка лиги туляки просто обязаны.

    КАМАЗ

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, в целом, на своем уровне. Текущее 8 место можно аттестовать, как удачный промежуточный результат.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 19 матчах челнинцы настреляли всего 19 мячей.

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    • Свой последний поединок КАМАЗ провел не столь успешно. Челнинцы расписали боевую мировую с нестабильным «Шинником» (2:2).

    До того же челнинцы не дали себя обыграть «Алании» (1:1). А вот чуть раньше КАМАЗ переиграл крепкий «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Наверняка КАМАЗ постарается дать бой набирающим ход тулякам. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.00.

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    На викторию КАМАЗа дают — 3.81, ничья оценена — в 3.22.

    Туляки ныне пребывают в прекрасных кондициях, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.34.

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