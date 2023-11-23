ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШмейхельШмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом» Давид Де ХеаТрансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября
  • 13:18
    • Сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо
  • 13:08
    • Месси, Роналду и Холанн — среди претендентов на премию лучшему игроку года Globe Soccer Awards
  • 12:32
    • Генсек РФС: Полностью доверяем Карпину и довольны его работой
  • 11:13
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
  • 10:41
    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Китаем
  • 10:16
    • Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ
  • 10:06
    • Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» и «Сан-Паулу» снова не порадуют голами?

    «Флуминенсе» — «Сан-Паулу». Ставки (к. 2.69) и прогноз на чемпионат Бразилии 23 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Сан-Паулу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсело
    В матче 32-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенесе» на стадионе «Маракана» примет «Сан-Паулу». Игра запланирована на 23 ноября. Начало в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Ноября 2023 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 03:30 Сан-Паулу Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •

    «Флуминенсе»

    В начале ноября клуб выиграл у «Бока Хуниорс» в финале Копа Либертадорес. Хозяева оказались сильнее соперника в овертайме и победили его с общим счетом 2:1.

    Таким образом, «Флуминенсе» решил вопрос с попаданием в групповой этап Копа Либертадорес на следующий сезон независимо от того, как он закончит чемпионат.

    В чемпионате Бразилии «команда воинов» находится на 8-й позиции с 47 очами. Сыграть осталось еще 5 матчей.

    Все прогнозы на футбол

    В турнире «трехцветные Рио» не выигрывают четыре тура. В последних матчах у них были ничьи с «Интернасьоналем» (0:0) и «Фламенго» (1:1).

    «Сан-Паулу»

    Еще один клуб, который пробился в Копа Либертадорес не напрямую. «Сан-Паулу» выиграл в финале Кубка Бразилии, что дало ему возможность выступить в престижном континентальном турнире в следующем сезоне.

    Гости обыграли «Фламенго» 2:1 по сумме двух встреч. Это была первая победа команды в турнире за последние 10 лет.

  • МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • Краткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола
  • 18/11/2023

    • В чемпионате после разгрома от «Палмейраса» (0:5) «Сан-Паулу» набрал 4-матчевую беспроигрышную серию. В последних играх «триколоры» обыграли «Крузейро» (1:0) и «Брагантино» (1:0), а также сыграли вничью с «Сантосом» (0:0).

    Сейчас в таблице клуб занимает 10-е место. В запасе гостей осталось 5 матчей. На их счету 46 пунктов.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту встречу следующие: 2.20 на победу «Флуминенсе», 3.45 на победу «Сан-Паулу» и 3.15 на ничью.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Флуминенсе» проиграл в первом круге 0:1. Клуб хотел бы взять реванш, но сделать это в матче с «Сан-Паулу», который не пропустил ни одного гола в трех поединках, будет крайне сложно.

    Также проблемы есть и у самих гостей. Они не смогли забить в 4 и 5 матчей на выезде. Скорее всего, стоит ждать низкой результативности. Ставка на тотал меньше 1.5 за 2.69 является неплохим вариантом.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Имер — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гонконг — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Китай — Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  21.50
  • Прогноз на матч Эрбер — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индия — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сирия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Иордания — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Турция U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Германия U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флуминенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» и «Сан-Паулу» снова не порадуют голами?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры