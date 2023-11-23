«Флуминенсе»
В начале ноября клуб выиграл у «Бока Хуниорс» в финале Копа Либертадорес. Хозяева оказались сильнее соперника в овертайме и победили его с общим счетом 2:1.
Таким образом, «Флуминенсе» решил вопрос с попаданием в групповой этап Копа Либертадорес на следующий сезон независимо от того, как он закончит чемпионат.
В чемпионате Бразилии «команда воинов» находится на 8-й позиции с 47 очами. Сыграть осталось еще 5 матчей.
В турнире «трехцветные Рио» не выигрывают четыре тура. В последних матчах у них были ничьи с «Интернасьоналем» (0:0) и «Фламенго» (1:1).
«Сан-Паулу»
Еще один клуб, который пробился в Копа Либертадорес не напрямую. «Сан-Паулу» выиграл в финале Кубка Бразилии, что дало ему возможность выступить в престижном континентальном турнире в следующем сезоне.
Гости обыграли «Фламенго» 2:1 по сумме двух встреч. Это была первая победа команды в турнире за последние 10 лет.
В чемпионате после разгрома от «Палмейраса» (0:5) «Сан-Паулу» набрал 4-матчевую беспроигрышную серию. В последних играх «триколоры» обыграли «Крузейро» (1:0) и «Брагантино» (1:0), а также сыграли вничью с «Сантосом» (0:0).
Сейчас в таблице клуб занимает 10-е место. В запасе гостей осталось 5 матчей. На их счету 46 пунктов.
Прогноз и ставка
Котировки на эту встречу следующие: 2.20 на победу «Флуминенсе», 3.45 на победу «Сан-Паулу» и 3.15 на ничью.
«Флуминенсе» проиграл в первом круге 0:1. Клуб хотел бы взять реванш, но сделать это в матче с «Сан-Паулу», который не пропустил ни одного гола в трех поединках, будет крайне сложно.
Также проблемы есть и у самих гостей. Они не смогли забить в 4 и 5 матчей на выезде. Скорее всего, стоит ждать низкой результативности. Ставка на тотал меньше 1.5 за 2.69 является неплохим вариантом.