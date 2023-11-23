В матче 32-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенесе» на стадионе «Маракана» примет «Сан-Паулу». Игра запланирована на 23 ноября. Начало в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

В начале ноября клуб выиграл у «Бока Хуниорс» в финале Копа Либертадорес. Хозяева оказались сильнее соперника в овертайме и победили его с общим счетом 2:1.

Таким образом, «Флуминенсе» решил вопрос с попаданием в групповой этап Копа Либертадорес на следующий сезон независимо от того, как он закончит чемпионат.

В чемпионате Бразилии «команда воинов» находится на 8-й позиции с 47 очами. Сыграть осталось еще 5 матчей.

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В турнире «трехцветные Рио» не выигрывают четыре тура. В последних матчах у них были ничьи с «Интернасьоналем» (0:0) и «Фламенго» (1:1).

«Сан-Паулу»

Еще один клуб, который пробился в Копа Либертадорес не напрямую. «Сан-Паулу» выиграл в финале Кубка Бразилии, что дало ему возможность выступить в престижном континентальном турнире в следующем сезоне.

Гости обыграли «Фламенго» 2:1 по сумме двух встреч. Это была первая победа команды в турнире за последние 10 лет.

В чемпионате после разгрома от «Палмейраса» (0:5) «Сан-Паулу» набрал 4-матчевую беспроигрышную серию. В последних играх «триколоры» обыграли «Крузейро» (1:0) и «Брагантино» (1:0), а также сыграли вничью с «Сантосом» (0:0).

Сейчас в таблице клуб занимает 10-е место. В запасе гостей осталось 5 матчей. На их счету 46 пунктов.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу следующие: 2.20 на победу «Флуминенсе», 3.45 на победу «Сан-Паулу» и 3.15 на ничью.

«Флуминенсе» проиграл в первом круге 0:1. Клуб хотел бы взять реванш, но сделать это в матче с «Сан-Паулу», который не пропустил ни одного гола в трех поединках, будет крайне сложно.

Также проблемы есть и у самих гостей. Они не смогли забить в 4 и 5 матчей на выезде. Скорее всего, стоит ждать низкой результативности. Ставка на тотал меньше 1.5 за 2.69 является неплохим вариантом.