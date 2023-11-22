Гайана
Эта команда уверенно лидирует в своем квартете. Сборная Гайаны в 4 матчах набрали 12 очков, опережая на три пункта Пуэрто-Рико.
С атакой у команды относительный порядок — 14 голов. А вот пропускает сборная Гайаны частенько: 5 мячей в 4 матчах Лиги наций.
Свой последний поединок команда провела успешно. Гайана в предыдущем туре уверенно переиграла пуэрториканцев (3:1).
Причем главный конкурент был обыгран еще и до того, причем с таким же счетом. Так что путевка в Лигу А уже почти в руках.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Гайана постарается продолжить свою уверенную поступь.
Антигуа и Барбуда
Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит скромно. Антигуа и Барбуда борется за сохранение прописки в Лиге B.
Да и вообще, Антигуа и Барбуда частенько пропускает в свои ворота. В 5 турах Лиги наций в сетке ворот команды побывало 16 мячей.
Последний свой поединок команда провела неудачно. Антигуа и Барбуда в предыдущем туре уступила пуэрториканцам (2:3).
К слову, с Гайаной команда в последнее время играет неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.
Наверняка гости постараются дать бой лидеру группы. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гайаны предлагают — 1.69.
На викторию Антигуа и Барбуды дают — 4.29, ничья оценена — в 3.60.
Гайана
Наш прогноз — Победа Гайаны в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.