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    Гайана начнет без экивоков!

    Гайана — Антигуа и Барбуда. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 ноября 2023 года

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    Сборная Гайаны
    Гайана сыграет на своем поле с Антигуа и Барбудой в рамках 6-го тура дивизиона B Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 03:00 мск. Гайана — Антигуа и Барбуда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 22 Ноября 2023 года
    Гайана
  • Джорджтаун
    •  Гайана 03:00 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •

    Гайана

    Эта команда уверенно лидирует в своем квартете. Сборная Гайаны в 4 матчах набрали 12 очков, опережая на три пункта Пуэрто-Рико.

    С атакой у команды относительный порядок — 14 голов. А вот пропускает сборная Гайаны частенько: 5 мячей в 4 матчах Лиги наций.

    Свой последний поединок команда провела успешно. Гайана в предыдущем туре уверенно переиграла пуэрториканцев (3:1).

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    Причем главный конкурент был обыгран еще и до того, причем с таким же счетом. Так что путевка в Лигу А уже почти в руках.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Гайана постарается продолжить свою уверенную поступь.

    Антигуа и Барбуда

    Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит скромно. Антигуа и Барбуда борется за сохранение прописки в Лиге B.

    Да и вообще, Антигуа и Барбуда частенько пропускает в свои ворота. В 5 турах Лиги наций в сетке ворот команды побывало 16 мячей.

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    • Последний свой поединок команда провела неудачно. Антигуа и Барбуда в предыдущем туре уступила пуэрториканцам (2:3).

    К слову, с Гайаной команда в последнее время играет неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

    Наверняка гости постараются дать бой лидеру группы. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гайаны предлагают — 1.69.

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    На викторию Антигуа и Барбуды дают — 4.29, ничья оценена — в 3.60.

    Гайана выглядит явно мощнее соперника, что и должна продемонстрировать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Гайаны в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.

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