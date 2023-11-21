Тринидад и Тобаго
У команды Тринидада стало два поражения подряд после прошлой встречи с США, которая закончилась разгромом 0:3. Ранее команда в последнем туре групповой стадии уступила Кюрасао 3:5.
В целом команда неплохо прошла групповой этап. Она одержала 3 победы в четырех поединках. Правда, поражение от Кюрасао могло лишить тринидадцев путевки в плей-офф.
По итогу хозяева обошли Мартинику в таблице на 2 очка и заняли второе место. Лидеру своей группы — Панаме — Тринидад уступил один пункт.
Из пяти матчей команды в турнире четыре завершились с тотал больше 3. В трех из четырех этот показатель был выше 4.
США
После того, как американцы не смогли пробиться в финал Золотого кубка, уступив Панаме в полуфинале, они провели только один официальный поединок.
До разгрома Тринидада сборная США сыграла 4 товарищеских матча. В списке соперников были команды из Азии, Африки и Европы.
Штаты не справились только с Германией и проиграли ей 1:3. При этом они разгромили сборные Узбекистана (0:3) и Омана (0:4). Также были разбиты представители Ганы (4:0).
Напомним, что США являются победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. В финале они обыграли Канаду.
Прогноз и ставка
Вряд ли сборная Тринидада и Тобаго что-то может противопоставить сильнейшей команде лиги. За последние годы у США было несколько разгромных побед над хозяевами, причем с более крупным счетом, чем 3:0.
Букмекеры не дают никаких шансов сопернику американцев — 24.0 и 1.05 соответственно.
После ряда уверенных и крупных побед над Тринидадом США не составит труда повторить успех. Тем более что соперник часто и много пропускает. В этом случае должна сыграть ставка на победу США с форой -2.5 за 1.98.
Еще одним вариантом может быть ставка на победу США + общий тотал матча больше 3.5 за 2.20.