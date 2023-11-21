В Центральной и Северной Америке проходит турнир плей-офф Лиги наций. В 1/4 финала Лиги А Сборная США во второй раз встретится с командой Тринидада и Тобаго. Матч запланирован на 21 ноября 03:00 мск. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Штатов. Тринидад и Тобаго — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тринидад и Тобаго

У команды Тринидада стало два поражения подряд после прошлой встречи с США, которая закончилась разгромом 0:3. Ранее команда в последнем туре групповой стадии уступила Кюрасао 3:5.

В целом команда неплохо прошла групповой этап. Она одержала 3 победы в четырех поединках. Правда, поражение от Кюрасао могло лишить тринидадцев путевки в плей-офф.

По итогу хозяева обошли Мартинику в таблице на 2 очка и заняли второе место. Лидеру своей группы — Панаме — Тринидад уступил один пункт.

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Из пяти матчей команды в турнире четыре завершились с тотал больше 3. В трех из четырех этот показатель был выше 4.

США

После того, как американцы не смогли пробиться в финал Золотого кубка, уступив Панаме в полуфинале, они провели только один официальный поединок.

До разгрома Тринидада сборная США сыграла 4 товарищеских матча. В списке соперников были команды из Азии, Африки и Европы.

Штаты не справились только с Германией и проиграли ей 1:3. При этом они разгромили сборные Узбекистана (0:3) и Омана (0:4). Также были разбиты представители Ганы (4:0).

Напомним, что США являются победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. В финале они обыграли Канаду.

Прогноз и ставка

Вряд ли сборная Тринидада и Тобаго что-то может противопоставить сильнейшей команде лиги. За последние годы у США было несколько разгромных побед над хозяевами, причем с более крупным счетом, чем 3:0.

Букмекеры не дают никаких шансов сопернику американцев — 24.0 и 1.05 соответственно.

После ряда уверенных и крупных побед над Тринидадом США не составит труда повторить успех. Тем более что соперник часто и много пропускает. В этом случае должна сыграть ставка на победу США с форой -2.5 за 1.98.

Еще одним вариантом может быть ставка на победу США + общий тотал матча больше 3.5 за 2.20.