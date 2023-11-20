Швеция U21 сыграет на своем поле с Нидерландами U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:00 мск. Швеция U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция U21

Эта команда неплохо проводит текущую отборочную компанию. Шведская молодежка пока находится на 3 месте в таблице.

Правда, молодые «Тре Крунур» могут догнать идущих вторыми грузин. Отставание от них составляет 3 очка при матче в запасе.

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Свой последний поединок команда провела продуктивно. Швеция U21 в контрольной встрече разгромила финнов (3:0).

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С голландцами Швеция U21 пересекалась лишь однажды. 12 лет назад скандинавы разгромили оппонента (3:0).

И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Правда, взломать пока что неприступную оборону «оранжевых» будет непросто.

Нидерланды U21

Эта команда уверенно лидирует в группе C. Все пять стартовых поединков голландская молодежка выиграла.

Более того, молодые голландцы забили 14 мячей. А вот в свои ворота команда еще не пропускала, и вряд ли упустит первое место.

Последний свой поединок Нидерланды U21 выиграли. Команда не стала надрываться в матче с Гибралтаром (1:0).

А вот до того голландцы смели с газона тех же гибралтарцев (5:0). Разгромила команда и крепеньких грузин (3:0).

Наверняка Нидерланды U21 будут активно атаковать. Гости намерены как можно быстрее де-юре обеспечить себе первое место.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.93.

На викторию Швеции U21 дают — 3.39, ничья оценена — в 3.40.

Голландцы пока не пропустили ни разу , и уж точно сыграют на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.