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    Одни забьют, другие — нет?!

    Швеция U21 — Нидерланды U21. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция U21 — Нидерланды U21
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    Джошуа Зиркзее
    Швеция U21 сыграет на своем поле с Нидерландами U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 20:00 мск. Швеция U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 20 Ноября 2023 года
    Швеция U21
  • Стокгольм
    •  Швеция U21 20:00 Нидерланды U21 Нидерланды U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
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    Швеция U21

    Эта команда неплохо проводит текущую отборочную компанию. Шведская молодежка пока находится на 3 месте в таблице.

    Правда, молодые «Тре Крунур» могут догнать идущих вторыми грузин. Отставание от них составляет 3 очка при матче в запасе.

    Коэффициенты матча Швеция U21 — Нидерланды U21

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    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Швеция U21 в контрольной встрече разгромила финнов (3:0).

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    С голландцами Швеция U21 пересекалась лишь однажды. 12 лет назад скандинавы разгромили оппонента (3:0).

    И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Правда, взломать пока что неприступную оборону «оранжевых» будет непросто.

    Нидерланды U21

    Эта команда уверенно лидирует в группе C. Все пять стартовых поединков голландская молодежка выиграла.

    Более того, молодые голландцы забили 14 мячей. А вот в свои ворота команда еще не пропускала, и вряд ли упустит первое место.

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  • 17/11/2023

    • Последний свой поединок Нидерланды U21 выиграли. Команда не стала надрываться в матче с Гибралтаром (1:0).

    А вот до того голландцы смели с газона тех же гибралтарцев (5:0). Разгромила команда и крепеньких грузин (3:0).

    Наверняка Нидерланды U21 будут активно атаковать. Гости намерены как можно быстрее де-юре обеспечить себе первое место.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.93.

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    На викторию Швеции U21 дают — 3.39, ничья оценена — в 3.40.

    Голландцы пока не пропустили ни разу, и уж точно сыграют на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.

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    Швеция U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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