Швеция U21
Эта команда неплохо проводит текущую отборочную компанию. Шведская молодежка пока находится на 3 месте в таблице.
Правда, молодые «Тре Крунур» могут догнать идущих вторыми грузин. Отставание от них составляет 3 очка при матче в запасе.
Коэффициенты матча Швеция U21 — Нидерланды U21
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Швеция U21 в контрольной встрече разгромила финнов (3:0).
С голландцами Швеция U21 пересекалась лишь однажды. 12 лет назад скандинавы разгромили оппонента (3:0).
И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Правда, взломать пока что неприступную оборону «оранжевых» будет непросто.
Нидерланды U21
Эта команда уверенно лидирует в группе C. Все пять стартовых поединков голландская молодежка выиграла.
Более того, молодые голландцы забили 14 мячей. А вот в свои ворота команда еще не пропускала, и вряд ли упустит первое место.
Последний свой поединок Нидерланды U21 выиграли. Команда не стала надрываться в матче с Гибралтаром (1:0).
А вот до того голландцы смели с газона тех же гибралтарцев (5:0). Разгромила команда и крепеньких грузин (3:0).
Наверняка Нидерланды U21 будут активно атаковать. Гости намерены как можно быстрее де-юре обеспечить себе первое место.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.93.
На викторию Швеции U21 дают — 3.39, ничья оценена — в 3.40.
Голландцы
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.