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    «Алахуэленсе» захочет продлить свою серию

    «Пунтаренас» — «Алахуэленсе». Ставки (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Коста-Рики 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пунтаренас» — «Алахуэленсе»
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    Фредди Гондола
    В 21-м туре чемпионата Кост-Рики «Пунтаренас» примет одного из лидеров Апертуры — «Алахуэленсе». Встреча команд состоится 23 ноября в 04:00 по мск. «Пунтаренас» — «Алахуэленсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пунтаренас»

    В последних турах клуб начал набирать очки. В позапрошлом матче была крупная победа над «Спортингом Сан-Хосе» со счетом 4:0. В минувшем туре команда сыграла нулевую ничью с «Либерией».

    Таким образом, хозяева смогли прервать свою длительную 6-матчевую серию поражений. Также команде впервые за долгое время удалось отыграть больше матча на ноль.

    В таблице «Пунтаренас» занимает 9-е место. В активе клуба 21 очко, набраное 6 победами и 3 ничьими.

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    Отметим, что 16 пунктов из 21 «Пунтаренас» набрали играя дома — 5 побед и одна ничья.

    «Алахуэленсе»

    «Большерукие» уже почти в плей-офф. Они уже совершенно точно финишируют на 2-м месте. В их активе 43 очка.

    За 5 туров клуб проиграл лишь раз и набрал 10 очков. Он уступил только лидеру турнирной таблицы — «Саприссе» 0:1. После этого гости выиграли у «Греции» 2:0 и затем сыграли вничью с «Картахинес» 1:1.

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    • У «Алахуэленсе» один из самых низких показателей по пропущенным голам — всего 18. Также у команды второй результат по количеству побед — 13.

    Единственным недостатком «красно-черных» на данный момент является слабая результативность в выездных матчах. Они выиграли только в одной из пяти последних встреч.

    Прогноз и ставка

    Поставить на победу «Пунтаренас» можно с коэффициентом 2.75. Ставка на победу «Алахуэленсе» принимается с котировкой 2.28.

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    У «Алахуэленсе» две победы подряд в очной серии с «Пунтаренас». Сейчас гости идут на 3-матчевой беспроигрышной серии, а в минувшем поединке они выиграли Кубок Коста-Рики, победив лидера чемпионата.

    «Большерукие» крепко зажмут соперника и наберут 3 очка. Прогнозируется победа «Алахуэленсе».

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    «Пунтаренас» — «Алахуэленсе»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. «Алахуэленсе» захочет продлить свою серию
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