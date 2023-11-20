В 21-м туре чемпионата Кост-Рики «Пунтаренас» примет одного из лидеров Апертуры — «Алахуэленсе». Встреча команд состоится 23 ноября в 04:00 по мск. «Пунтаренас» — «Алахуэленсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пунтаренас»

В последних турах клуб начал набирать очки. В позапрошлом матче была крупная победа над «Спортингом Сан-Хосе» со счетом 4:0. В минувшем туре команда сыграла нулевую ничью с «Либерией».

Таким образом, хозяева смогли прервать свою длительную 6-матчевую серию поражений. Также команде впервые за долгое время удалось отыграть больше матча на ноль.

В таблице «Пунтаренас» занимает 9-е место. В активе клуба 21 очко, набраное 6 победами и 3 ничьими.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что 16 пунктов из 21 «Пунтаренас» набрали играя дома — 5 побед и одна ничья.

«Алахуэленсе»

«Большерукие» уже почти в плей-офф. Они уже совершенно точно финишируют на 2-м месте. В их активе 43 очка.

За 5 туров клуб проиграл лишь раз и набрал 10 очков. Он уступил только лидеру турнирной таблицы — «Саприссе» 0:1. После этого гости выиграли у «Греции» 2:0 и затем сыграли вничью с «Картахинес» 1:1.

У «Алахуэленсе» один из самых низких показателей по пропущенным голам — всего 18. Также у команды второй результат по количеству побед — 13.

Единственным недостатком «красно-черных» на данный момент является слабая результативность в выездных матчах. Они выиграли только в одной из пяти последних встреч.

Прогноз и ставка

Поставить на победу «Пунтаренас» можно с коэффициентом 2.75. Ставка на победу «Алахуэленсе» принимается с котировкой 2.28.

У «Алахуэленсе» две победы подряд в очной серии с «Пунтаренас». Сейчас гости идут на 3-матчевой беспроигрышной серии, а в минувшем поединке они выиграли Кубок Коста-Рики, победив лидера чемпионата.

«Большерукие» крепко зажмут соперника и наберут 3 очка. Прогнозируется победа «Алахуэленсе».