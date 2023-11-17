Дания сыграет на своем поле со Словенией в рамках 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:45 мск. Дания — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Сборная продолжает борьбу за попадание в основной этап Евро-2024. Дания занимает 2-е место в группе Н с 19-ю очками в активе. Команда имеет такое же количество баллов с предстоящим соперником Словенией.

Дания также делит 1-ю строчку по забитым голам в квалификации. Сборная поразила ворота соперников 17 раз в 8-и встречах при 7-и пропущенных.

Коэффициенты матча Дания — Словения 1X2Новым игрокам 1.554.006.90Бонус$9500

Стоит отметить, что у Дании есть лидер, который способен решить исход поединка. Нападающий сборной Расмус Хейлунн за 8 матчей квалификации забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.

Все прогнозы на футбол

За весь период квалификации Дания проиграла только Казахстану (2:3), 6 раз победила и однажды сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла Сан-Марино со счетом 2:1, забив решающий гол на 70-й минуте.

В предстоящем матче команды сыграет с прямым конкурентом в группе — сборной Словенией. Этот матч определит, кто обеспечит себе место в основном этапе Евро-2024, а кто продолжит бороться за 2-ю строчку в группе.

Словения

Эта сборная отлично провела групповой этап квалификации, после 8-и туров занимая 1-е место в своей группе с 19-ю очками в активе. Словении предстоит сыграть с Данией для того, чтобы выяснить, кто займет 1-ю строчку в группе.

У Словении самая надежная оборона среди остальных команд группы. Сборная пропустила только 6 мячей за 8 встреч при 17-и забитых. К тому же, у словенской сборной также есть лидер, который может противостоять Хейлунну из Дании.

За 7 матчей Словении 20-летний форвард Беньямин Шешко забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Игрок занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров квалификации.

Стоит отметить, что Словения уже встречалась с Данией в рамках квалификации. В том матче команды поделили очки (1:1), забив по голу уже в 1-м тайме. Смогут ли сборные определить победителя на сей раз? Словения — лучшая команда в группе по результатам гостевых матчей, набрав 9 очков за 4 встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.58.

На викторию Словении дают — 6.40, ничья оценена — в 4.00.

Этот матч станет настоящей проверкой для обеих команд. Можно рискнуть и предположить, что сборные Дании и Словении сыграют вничью.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 4.00. Еще вариант для ставки — Словения пропустит как минимум один гол в 1-м тайме за 1.75.